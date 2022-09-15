9/03/22 JR/SR FETS

WON LOST

STRIKE SQUAD 4 0

TEAM 13 4 0

TACO JOHNS 4 0

SPARE ME ONCE 4 0

SPARE ME TWICE 3 1

6 PINS APART 3 1

GI GI JOHNSON 2 2

TEAM 12 1 3

TEAM 8 1 3

TEAM 2 0 4

LANE VIOLATERS 0 4

BOTTOM OF THE BARREL 0 4

ANNER B 0 4

HDCP GAME 848-GI GI JOHNSON 832-TEAM 13 828-STRIKE SQUAD

HDCP SER. 2450-STRIKE SQUAD 2446-TEAM 13 2354-TEAM 2

BOYS

GAME 209-TATE RICHART 206-JAKOB BECKER 200-JACKSON MCLAUGHLIN

SER. 615-TATE R ICHART 571-JAKOB BECKER 541-BYRON CHRISTIANSON

GIRLS

GAME 187-TORI RICHART 161-KADEE KIRCHNER 160-TORI ELWICK

SER. 512-TORI RICHART 453-TORI ELWICK 452-KADEE KIRCHNER

09/06/22 CEDAR MIXERS

WON LOST

BERRY’S LANES 48 21

ELWICK ELECTRIC 45 24

HERE FOR THE BEER 38 31

BIPOLAR ROLLER 37 32

GUTTER GANG 33 ½ 35 ½

PIN POUNDERS 29 40

BETTY’S FRESH PRODUCE 21 ½ 47 ½

DEZIGNS BY JEWELS 0 69

HDCP GAME 1040-ELWICK ELECTRIC 1017-BERRY’S LANES 1010-BETTY’S FRESH PRODUCE

HDCP SER. 2981-BERRY’S LANES 2929-ELWICK ELECTRIC 2921-HERE FOR THE BEER

MEN

GAME 226-JACOB GOSSE 208-ANDREW ELWICK 194-STEVE BROWN

SER. 579-JACOB GOSSE 564-ANDREW ELWICK 543-BRAD STAINBROOK

WOMEN

GAME 179-LAURIE WERNING 174-ROBIN EGGINK 170-ERIN STUECK

SER. 450-LAURIE WERNING 445-ROBIN EGGINK 440-JEAN ZOOK

09/07/22 WEDNESDAY JETS

WON LOST

FAREWAY 8 4

HAEFNERS CONSTRUCTION 8 4

THARP DESIGN 7 5

D AND M LIMITED 7 5

C R C 7 5

JUNK YARD BAR 7 5

ULTRA LOUNGE 6 6

SPECIALIZED CONCRETE 5 7

VINTON CLINIC 5 7

TERRY’S GUTTER SERVICE 0 12

HDCP GAME 1101-SPECIALIZED CONCRETE 1065-FAREWAY 1062-C R C

HDCP SER. 3063-FAREWAY 3061-VINTON CLINIC 3054-HAEFNERS CONSTRUCTION

GAME 238-EARNEST CUBBAGE 238-JORDAN SCHOETTMER 236-RICHARD JONES

SER. 697-JORDAN SCHOETTMER 670-RICHARD JONES 639-JEREMY GRIMM

09/08/22 HI WAY LASSIES

WON LOST

ULTRA LOUNGE 13 3

THREE RIVERS INS. 10 6

C V TIMES 9 7

FARMASI 6 10

WILSON HITE ULT WINE 4 12

HDCP GAME 888-WILSON HITE ULT WINE 870-ULTRA LOUNGE 850-FARMASI

HDCP SER. 2584-WILSON HITE ULT WINE 2508-ULTRA LOUNGE 2474-C V TIMES

GAME 203-WENDY HILL 181-DIANA ROBERTSON 177-ASHLYN CHRISTIANSON

SER. 536-WENDY HILL 493-JENNIFER WHITE 469-ASHLYN CHRISTIANSON