9/03/22 JR/SR FETS
WON LOST
STRIKE SQUAD 4 0
TEAM 13 4 0
TACO JOHNS 4 0
SPARE ME ONCE 4 0
SPARE ME TWICE 3 1
6 PINS APART 3 1
GI GI JOHNSON 2 2
TEAM 12 1 3
TEAM 8 1 3
TEAM 2 0 4
LANE VIOLATERS 0 4
BOTTOM OF THE BARREL 0 4
ANNER B 0 4
HDCP GAME 848-GI GI JOHNSON 832-TEAM 13 828-STRIKE SQUAD
HDCP SER. 2450-STRIKE SQUAD 2446-TEAM 13 2354-TEAM 2
BOYS
GAME 209-TATE RICHART 206-JAKOB BECKER 200-JACKSON MCLAUGHLIN
SER. 615-TATE R ICHART 571-JAKOB BECKER 541-BYRON CHRISTIANSON
GIRLS
GAME 187-TORI RICHART 161-KADEE KIRCHNER 160-TORI ELWICK
SER. 512-TORI RICHART 453-TORI ELWICK 452-KADEE KIRCHNER
09/06/22 CEDAR MIXERS
WON LOST
BERRY’S LANES 48 21
ELWICK ELECTRIC 45 24
HERE FOR THE BEER 38 31
BIPOLAR ROLLER 37 32
GUTTER GANG 33 ½ 35 ½
PIN POUNDERS 29 40
BETTY’S FRESH PRODUCE 21 ½ 47 ½
DEZIGNS BY JEWELS 0 69
HDCP GAME 1040-ELWICK ELECTRIC 1017-BERRY’S LANES 1010-BETTY’S FRESH PRODUCE
HDCP SER. 2981-BERRY’S LANES 2929-ELWICK ELECTRIC 2921-HERE FOR THE BEER
MEN
GAME 226-JACOB GOSSE 208-ANDREW ELWICK 194-STEVE BROWN
SER. 579-JACOB GOSSE 564-ANDREW ELWICK 543-BRAD STAINBROOK
WOMEN
GAME 179-LAURIE WERNING 174-ROBIN EGGINK 170-ERIN STUECK
SER. 450-LAURIE WERNING 445-ROBIN EGGINK 440-JEAN ZOOK
09/07/22 WEDNESDAY JETS
WON LOST
FAREWAY 8 4
HAEFNERS CONSTRUCTION 8 4
THARP DESIGN 7 5
D AND M LIMITED 7 5
C R C 7 5
JUNK YARD BAR 7 5
ULTRA LOUNGE 6 6
SPECIALIZED CONCRETE 5 7
VINTON CLINIC 5 7
TERRY’S GUTTER SERVICE 0 12
HDCP GAME 1101-SPECIALIZED CONCRETE 1065-FAREWAY 1062-C R C
HDCP SER. 3063-FAREWAY 3061-VINTON CLINIC 3054-HAEFNERS CONSTRUCTION
GAME 238-EARNEST CUBBAGE 238-JORDAN SCHOETTMER 236-RICHARD JONES
SER. 697-JORDAN SCHOETTMER 670-RICHARD JONES 639-JEREMY GRIMM
09/08/22 HI WAY LASSIES
WON LOST
ULTRA LOUNGE 13 3
THREE RIVERS INS. 10 6
C V TIMES 9 7
FARMASI 6 10
WILSON HITE ULT WINE 4 12
HDCP GAME 888-WILSON HITE ULT WINE 870-ULTRA LOUNGE 850-FARMASI
HDCP SER. 2584-WILSON HITE ULT WINE 2508-ULTRA LOUNGE 2474-C V TIMES
GAME 203-WENDY HILL 181-DIANA ROBERTSON 177-ASHLYN CHRISTIANSON
SER. 536-WENDY HILL 493-JENNIFER WHITE 469-ASHLYN CHRISTIANSON