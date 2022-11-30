11/17/22 HI WAY LASSIES
WON/LOST
FARMASI 34 22
CV TIMES 34 22
ULTRA LOUNGE 33 23
THREE RIVERS INSURANCE 32 24
WILSON HITE ULT WINE 26 30
HDCP GAME 918-THREE RIVERS INSURANCE 905-FARMASI 851-WILSON HITE ULT WINE
HDCP SER. 2501-FARMASI 2477-WILSON HITE ULT WINE 2446-ULTRA LOUNGE
GAME 215-JENNIFER WHITE 206-ASHLYN CHRISTIANSON 201-KATE REGO
SER. 514-JENNIFER WHITE 502-AMBER PATTEE 500-WENDY HILL
11/19/22 JR/SR JETS
WON/LOST
STRIKE SQUAD 35 13
LANE VIOLATERS 34 14
BOWLING STONES 31 17
6 PINS APART 31 17
GI GI JOHNSON 30 18
MOUNTAIN DEWDES 28 20
VIKINGS 27 21
SPARE ME ONCE 23 25
BOTTOM OF THE BARREL 22 26
DA DAWGS 21 ½ 26 ½
SPARE ME TWICE 19 29
ANNER B 13 35
GUTTER CLEANERS 7 ½ 40 ½
HDCP GAME 882-GI GI JOHNSON 880-LANE VIOLATERS 871-BOWLING STONES
HDCP SER. 2523-GI GI JOHNSON 2517-LANE VIOLATERS 2512-BOWLING STONES
BOYS
GAME 223-VANN LESSIG 220-HUNTER STICKLES 203-JAKOB BECKER
SER. 620-VANN LESSIG 580-JAKOB BECKER 532-ELI PAGE
GIRLS
GAME 225-SAMMIE LUNDVALL 222-KYLEE KIRCHNER 204-KADEE KIRCHNER
SER. 611-SAMMIE LUNDVALL 560-KADEE KIRCHNER 543-KYLEE KIRCHNER
11/19/22 ZIPPY MIDGETS
WON/LOST
SKELETONS 19 ½ 4 ½
BOWLING QUEENS 18 ½ 5 ½
LIGHTENING BLASTER 16 8
MINI MIDGETS 12 12
BOWLING BUCKINEERS 6 9
3 BOWLERS 9 15
THE BOWLING MEOWS 7 17
CHICKENS 7 17
HDCP GAME 634-LIGHTENING BLASTER 588-BOWLING QUEENS 579-SKELETONS
HDCP SER. 1222-LIGHTENING BLASTER 1142-BOWLING QUEENS 1126-SKELETONS
BOYS
GAME 108-CABLE ELWICK 96-WILL GEIGER 70-LARS ELWICK
SER. 216-CABLE ELWICK 160-WILL GEIGER 130-LARS ELWICK
GIRLS
GAME 97-MACKENZIE THOMSEN 81-IZZY SWEET 79-BRIANNA EDLER
SER. 153-MACKENZIE THOMSEN 151-BRIANNA EDLER 146-IZZY SEET
11/21/22 MONMDAY NITERS MIXED DOUBLES
WON/LOST
ROOSTER AUTO 31 13
BERRY’S LANES INC 28 16
MR HANDYMAN 26 18
PATTEE RACING 23 21
POUR DECISIONS 18 26
HDCP GAME 952-BERRY’S LANES INC 921-ROOSTER AUTO 921-POUR DECISIONS
HDCP SER. 2754-BERRY’S LANES INC 2638-ROOSTER AUTO 2615-POUR DECISIONS
MEN
GAME 232-CYRUS ELWICK 223-STEVE BERRY 221-KOLTON SELLERS
SER. 677-CYRUS ELWICK 616-STEVE BERRY 603-KOLTON SELLERS
WOMEN
GAME 206-TAYLOR BERRY 173-RACHELLE BERRY 163-KRISTI ELWICK
SER. 590-TAYLOR BERRY 469-RACHELLE BERRY 411-KRISTI ELWICK
11/22/22 CEDAR MIXERS
WON/LOST
BERRY;S LANES 212 ½ 109 ½
GUTTER GANG 204 ½ 117 ½
ELWICK ELECTRIC 186 ½ 135 ½
BIPOLAR ROLLERS 155 ½ 166 ½
BETTY’S FRESH PRODUCE 131 ½ 190 ½
HERE FOR THE BEER 131 ½ 190 ½
KARR SUPER CONCRETE 121 ½ 200 ½
PIN POUNDERS 102 ½ 201 ½
HDCP GAME 1119-GUTTER GANG 1082-BIPOLAR ROLLERS 1077-KARR SUPER CONCRETE
HDCP SER. 3036-ELWICK ELECTRIC 3035-GUTTER GANG 3019-BIPOLAR ROLLERS
MEN
GAME 257-DANIEL SHAVER 239-TODD BOHNSACK 226-ANDREW ELWICK
SER. 634-TODD BOHNSACK 622-JACOB GOSSE 606-ANDREW ELWICK
WOMEN
GAME 168-LAURIE WERNING 167-RITA ZOOK 167-JACKIE SEITZ
SER. 488-LAURIE WERNING 474-JEAN ZOOK 440-RITA ZOOK
11/23/22 WEDNESDAY JETS
WON/LOST
D AND M LIMITED 38 18
JUNK YARD BAR 33 23
HAEFNERS CONSTRUCTION 31 25
ULTRA LOUNGE 0 26
C R C 29 27
THARP DESIGN 29 27
VINTON CLINIC 27 29
FAREWAY 25 31
SPECIALIZED CONCRETE 20 36
TERRY’S GUTTER SERVICE 18 38
HDCP GAME 112-C R C 1088-D AND M LIMITED 1087-SPECIALIZED CONCRETE
HDCP SER. 3245-C R C 3070-HAEFNERS CONSTRUCTION 3037-JUNK YARD BAR
GAME 257-TAYLOR PFLUGHAUPT 249-GARRETT SMITH 246-JODY STICKLES
SER. 695-TAYLOR PFLUGHAUPT 660-RANDY SELLERS 646-AARON SEATON
11/12/22 JR/SR JETS
WON/LOST
STRIKE SQUAD 35 9
LANE VIOLATERS 30 14
BOWLING STONES 28 16
GI GI JOHNSON 27 17
MOUNTAIN DEWDES 27 17
6 PINS APART 27 17
VIKINGS 23 21
BOTTOM OF THE BARREL 22 22
DA DAWGS 20 ½ 23 ½
SPARE ME ONCE 20 24
SPARE ME TWICE 18 26
ANNER B 13 31
GUTTER CLEANERS 7 ½ 36 ½
HDCP GAME 907-BOWLING STONES 863-DA DAWGS 860-VIKINGS
HDCP SER. 2498-GI GI JOHNSON 2473-VIKINGS 2426-STRIKE SQUAD
BOYS
GAME 227-JACK GEIGER 215-JAKOB BECKER 214-BYRON CHRISTIANSON
SER. 601-BYRON CHRISTIANSON 577-JAKOB BECKER 556-TATE RICHART
GIRLS
GAME 238-KYLEE KIRCHNER 213-TORI RICHART 187-SAMMIE LUNDVALL
SER. 561-KYLEE KIRCHNER 550-TORI RICHART 497-TORI ELWICK
11/12/22 ZIPPY MIDGETS
WON/LOST
SKELETONS 16 ½ 4 ½
BOWLING QUEENS 15 ½ 5 ½
LIGHTENING BLASTER 13 8
MINI MIDGETS 11 10
BOWLING BUCKINEERS 6 6
BOWLERS 9 12
CHICKENS 7 14
THE BOWLING MEOWS 5 16
HDCP GAME 605-3 BOWLERS 604-SKELETONS 587-MINI MIDGETS
HDCP SER. 1167-3 BOWLERS 1155-SKELETONS 587-MINI MIDGETS
BOYS
GAME 101-WILL GEIGER 100-KEELER J PETTYJOHN 98-LUCAS RAWLING
SER. 194-KEELER J PETTYJOHN 178-LUCAS RAWLING 161-WILL GEIGER
GIRLS
GAME 113-PIPER CONDRY 107-TINLEY CHRISTIANSON 83-IZZY SWEET
SER. 214-TYNLY CHRISTIANSON 199-PIPER CONDRY 150-IZZY SWEET
11/14/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES
WON/LOST
ROOSTER AUTO 28 12
MR HANDYMAN 25 15
BERRY’S LANES 24 16
PATTEE RACING 22 18
POUR DEWCISIONS 15 25
HDCP GAME 981-MR HANDYMAN 956-ROOSTER AUTO 905-BERRY’S LANES INC
HDCP SER. 2713-MR HANDYMAN 2681-ROOSTER AUTO 2624-POUR DECISIONS
MEN
GAME 249-DAKODA SELLERS 226-DARRAN SELLERS 214-STEVE BERRY
SER. 636-STEVE BERRY 614-DAKODA SELLERS 597-DARRAN SELLERS
WOMEN
GAME 215-AMBER PATTEE 170-TAYLOR BERRY 150-KRISTI ELWICK
SER. 544-AMBER PATTEE 465-TAYLOR BERRY 413-KRISTI ELWICK
11/15/22 CEDAR MIXERS
WON/LOST
BERRY’S LANES 202 ½ 96 ½
GUTTER GANG 190 ½ 108 ½
ELWICK ELECTRIC 170 ½ 128 ½
BIPOLAR ROLLER 142 ½ 156 ½
HERE FOR THE BEER 124 ½ 174 ½
BETTY’S FRESH PRODUCE 123 ½ 175 ½
KARR SUPER CONCRETE 112 ½ 186 ½
PIN POUNDERS 105 ½ 193 ½
HDCP GAME 1091-BERRY’S LANES 1089-GUTTER GANG 1057-ELWICK ELECTRIC
HDCP SER. 3195-GUTTER GANG 3084-BERRY’S LANES 3034-KARR SUPER CONCRETE
MEN
GAME 279-JORDAN SCHOETTMER 233-STEVE SLAGER 216-JACOB GOSSE
SER. 710-JORDAN SCHOETTMER 632-JACOB GOSSE 609-LOREN SEITZ
WOMEN
GAME 179-LINDSAY SHAVER 172-ROBIN EGGINK 170-HEATHER KEARNS
SER. 473-LINDSAY SHAVER 454-LAURIE WERNING 443-ROBIN EGGINK
11/16/22 WEDNESDAY JETS
WON/LOST
D AND M LIMITED 37 15
JUNK YARD BAR 33 19
ULTRA LOUNGE 28 24
HAEFNERS CONSTRUCTION 28 24
THARP DESIGN 27 25
C R C 25 27
VINTON CLINIC 25 27
FAREWAY 23 29
SPECIALIZED CONCRETE 18 24
TERRY’S GUTTER SERVICE 16 36
HDCP GAME 1118-FAREWAY 1084-HAEFNERS CONSTRUCTION 1054-SPECIALIZED CONCRETE
HDCP SER. 3291-FAREWA Y 3090-HAEFNERS CONSTRUCTION 3085-D AND M LIMITED
GAME 289-EARNEST CUBBAGE 264-RANDY SELLERS 257-BOB LANE
SER. 677-EARNEST CUBBAGE 671-CYRUS ELWICK 665-TAYLOR PFLUGHAUPT