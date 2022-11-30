11/17/22 HI WAY LASSIES

WON/LOST

FARMASI 34 22

CV TIMES 34 22

ULTRA LOUNGE 33 23

THREE RIVERS INSURANCE 32 24

WILSON HITE ULT WINE 26 30

HDCP GAME 918-THREE RIVERS INSURANCE 905-FARMASI 851-WILSON HITE ULT WINE

HDCP SER. 2501-FARMASI 2477-WILSON HITE ULT WINE 2446-ULTRA LOUNGE

GAME 215-JENNIFER WHITE 206-ASHLYN CHRISTIANSON 201-KATE REGO

SER. 514-JENNIFER WHITE 502-AMBER PATTEE 500-WENDY HILL

11/19/22 JR/SR JETS

WON/LOST

STRIKE SQUAD 35 13

LANE VIOLATERS 34 14

BOWLING STONES 31 17

6 PINS APART 31 17

GI GI JOHNSON 30 18

MOUNTAIN DEWDES 28 20

VIKINGS 27 21

SPARE ME ONCE 23 25

BOTTOM OF THE BARREL 22 26

DA DAWGS 21 ½ 26 ½

SPARE ME TWICE 19 29

ANNER B 13 35

GUTTER CLEANERS 7 ½ 40 ½

HDCP GAME 882-GI GI JOHNSON 880-LANE VIOLATERS 871-BOWLING STONES

HDCP SER. 2523-GI GI JOHNSON 2517-LANE VIOLATERS 2512-BOWLING STONES

BOYS

GAME 223-VANN LESSIG 220-HUNTER STICKLES 203-JAKOB BECKER

SER. 620-VANN LESSIG 580-JAKOB BECKER 532-ELI PAGE

GIRLS

GAME 225-SAMMIE LUNDVALL 222-KYLEE KIRCHNER 204-KADEE KIRCHNER

SER. 611-SAMMIE LUNDVALL 560-KADEE KIRCHNER 543-KYLEE KIRCHNER

11/19/22 ZIPPY MIDGETS

WON/LOST

SKELETONS 19 ½ 4 ½

BOWLING QUEENS 18 ½ 5 ½

LIGHTENING BLASTER 16 8

MINI MIDGETS 12 12

BOWLING BUCKINEERS 6 9

3 BOWLERS 9 15

THE BOWLING MEOWS 7 17

CHICKENS 7 17

HDCP GAME 634-LIGHTENING BLASTER 588-BOWLING QUEENS 579-SKELETONS

HDCP SER. 1222-LIGHTENING BLASTER 1142-BOWLING QUEENS 1126-SKELETONS

BOYS

GAME 108-CABLE ELWICK 96-WILL GEIGER 70-LARS ELWICK

SER. 216-CABLE ELWICK 160-WILL GEIGER 130-LARS ELWICK

GIRLS

GAME 97-MACKENZIE THOMSEN 81-IZZY SWEET 79-BRIANNA EDLER

SER. 153-MACKENZIE THOMSEN 151-BRIANNA EDLER 146-IZZY SEET

11/21/22 MONMDAY NITERS MIXED DOUBLES

WON/LOST

ROOSTER AUTO 31 13

BERRY’S LANES INC 28 16

MR HANDYMAN 26 18

PATTEE RACING 23 21

POUR DECISIONS 18 26

HDCP GAME 952-BERRY’S LANES INC 921-ROOSTER AUTO 921-POUR DECISIONS

HDCP SER. 2754-BERRY’S LANES INC 2638-ROOSTER AUTO 2615-POUR DECISIONS

MEN

GAME 232-CYRUS ELWICK 223-STEVE BERRY 221-KOLTON SELLERS

SER. 677-CYRUS ELWICK 616-STEVE BERRY 603-KOLTON SELLERS

WOMEN

GAME 206-TAYLOR BERRY 173-RACHELLE BERRY 163-KRISTI ELWICK

SER. 590-TAYLOR BERRY 469-RACHELLE BERRY 411-KRISTI ELWICK

11/22/22 CEDAR MIXERS

WON/LOST

BERRY;S LANES 212 ½ 109 ½

GUTTER GANG 204 ½ 117 ½

ELWICK ELECTRIC 186 ½ 135 ½

BIPOLAR ROLLERS 155 ½ 166 ½

BETTY’S FRESH PRODUCE 131 ½ 190 ½

HERE FOR THE BEER 131 ½ 190 ½

KARR SUPER CONCRETE 121 ½ 200 ½

PIN POUNDERS 102 ½ 201 ½

HDCP GAME 1119-GUTTER GANG 1082-BIPOLAR ROLLERS 1077-KARR SUPER CONCRETE

HDCP SER. 3036-ELWICK ELECTRIC 3035-GUTTER GANG 3019-BIPOLAR ROLLERS

MEN

GAME 257-DANIEL SHAVER 239-TODD BOHNSACK 226-ANDREW ELWICK

SER. 634-TODD BOHNSACK 622-JACOB GOSSE 606-ANDREW ELWICK

WOMEN

GAME 168-LAURIE WERNING 167-RITA ZOOK 167-JACKIE SEITZ

SER. 488-LAURIE WERNING 474-JEAN ZOOK 440-RITA ZOOK

11/23/22 WEDNESDAY JETS

WON/LOST

D AND M LIMITED 38 18

JUNK YARD BAR 33 23

HAEFNERS CONSTRUCTION 31 25

ULTRA LOUNGE 0 26

C R C 29 27

THARP DESIGN 29 27

VINTON CLINIC 27 29

FAREWAY 25 31

SPECIALIZED CONCRETE 20 36

TERRY’S GUTTER SERVICE 18 38

HDCP GAME 112-C R C 1088-D AND M LIMITED 1087-SPECIALIZED CONCRETE

HDCP SER. 3245-C R C 3070-HAEFNERS CONSTRUCTION 3037-JUNK YARD BAR

GAME 257-TAYLOR PFLUGHAUPT 249-GARRETT SMITH 246-JODY STICKLES

SER. 695-TAYLOR PFLUGHAUPT 660-RANDY SELLERS 646-AARON SEATON

11/12/22 JR/SR JETS

WON/LOST

STRIKE SQUAD 35 9

LANE VIOLATERS 30 14

BOWLING STONES 28 16

GI GI JOHNSON 27 17

MOUNTAIN DEWDES 27 17

6 PINS APART 27 17

VIKINGS 23 21

BOTTOM OF THE BARREL 22 22

DA DAWGS 20 ½ 23 ½

SPARE ME ONCE 20 24

SPARE ME TWICE 18 26

ANNER B 13 31

GUTTER CLEANERS 7 ½ 36 ½

HDCP GAME 907-BOWLING STONES 863-DA DAWGS 860-VIKINGS

HDCP SER. 2498-GI GI JOHNSON 2473-VIKINGS 2426-STRIKE SQUAD

BOYS

GAME 227-JACK GEIGER 215-JAKOB BECKER 214-BYRON CHRISTIANSON

SER. 601-BYRON CHRISTIANSON 577-JAKOB BECKER 556-TATE RICHART

GIRLS

GAME 238-KYLEE KIRCHNER 213-TORI RICHART 187-SAMMIE LUNDVALL

SER. 561-KYLEE KIRCHNER 550-TORI RICHART 497-TORI ELWICK

11/12/22 ZIPPY MIDGETS

WON/LOST

SKELETONS 16 ½ 4 ½

BOWLING QUEENS 15 ½ 5 ½

LIGHTENING BLASTER 13 8

MINI MIDGETS 11 10

BOWLING BUCKINEERS 6 6

BOWLERS 9 12

CHICKENS 7 14

THE BOWLING MEOWS 5 16

HDCP GAME 605-3 BOWLERS 604-SKELETONS 587-MINI MIDGETS

HDCP SER. 1167-3 BOWLERS 1155-SKELETONS 587-MINI MIDGETS

BOYS

GAME 101-WILL GEIGER 100-KEELER J PETTYJOHN 98-LUCAS RAWLING

SER. 194-KEELER J PETTYJOHN 178-LUCAS RAWLING 161-WILL GEIGER

GIRLS

GAME 113-PIPER CONDRY 107-TINLEY CHRISTIANSON 83-IZZY SWEET

SER. 214-TYNLY CHRISTIANSON 199-PIPER CONDRY 150-IZZY SWEET

11/14/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES

WON/LOST

ROOSTER AUTO 28 12

MR HANDYMAN 25 15

BERRY’S LANES 24 16

PATTEE RACING 22 18

POUR DEWCISIONS 15 25

HDCP GAME 981-MR HANDYMAN 956-ROOSTER AUTO 905-BERRY’S LANES INC

HDCP SER. 2713-MR HANDYMAN 2681-ROOSTER AUTO 2624-POUR DECISIONS

MEN

GAME 249-DAKODA SELLERS 226-DARRAN SELLERS 214-STEVE BERRY

SER. 636-STEVE BERRY 614-DAKODA SELLERS 597-DARRAN SELLERS

WOMEN

GAME 215-AMBER PATTEE 170-TAYLOR BERRY 150-KRISTI ELWICK

SER. 544-AMBER PATTEE 465-TAYLOR BERRY 413-KRISTI ELWICK

11/15/22 CEDAR MIXERS

WON/LOST

BERRY’S LANES 202 ½ 96 ½

GUTTER GANG 190 ½ 108 ½

ELWICK ELECTRIC 170 ½ 128 ½

BIPOLAR ROLLER 142 ½ 156 ½

HERE FOR THE BEER 124 ½ 174 ½

BETTY’S FRESH PRODUCE 123 ½ 175 ½

KARR SUPER CONCRETE 112 ½ 186 ½

PIN POUNDERS 105 ½ 193 ½

HDCP GAME 1091-BERRY’S LANES 1089-GUTTER GANG 1057-ELWICK ELECTRIC

HDCP SER. 3195-GUTTER GANG 3084-BERRY’S LANES 3034-KARR SUPER CONCRETE

MEN

GAME 279-JORDAN SCHOETTMER 233-STEVE SLAGER 216-JACOB GOSSE

SER. 710-JORDAN SCHOETTMER 632-JACOB GOSSE 609-LOREN SEITZ

WOMEN

GAME 179-LINDSAY SHAVER 172-ROBIN EGGINK 170-HEATHER KEARNS

SER. 473-LINDSAY SHAVER 454-LAURIE WERNING 443-ROBIN EGGINK

11/16/22 WEDNESDAY JETS

WON/LOST

D AND M LIMITED 37 15

JUNK YARD BAR 33 19

ULTRA LOUNGE 28 24

HAEFNERS CONSTRUCTION 28 24

THARP DESIGN 27 25

C R C 25 27

VINTON CLINIC 25 27

FAREWAY 23 29

SPECIALIZED CONCRETE 18 24

TERRY’S GUTTER SERVICE 16 36

HDCP GAME 1118-FAREWAY 1084-HAEFNERS CONSTRUCTION 1054-SPECIALIZED CONCRETE

HDCP SER. 3291-FAREWA Y 3090-HAEFNERS CONSTRUCTION 3085-D AND M LIMITED

GAME 289-EARNEST CUBBAGE 264-RANDY SELLERS 257-BOB LANE

SER. 677-EARNEST CUBBAGE 671-CYRUS ELWICK 665-TAYLOR PFLUGHAUPT