3/12/22 ZIPPY MIDGETS
WON LOST
DREAM CATS 52 14
BOWLING BALLS ON FIRE 42 24
ALLEY KATS 40 ½ 25 ½
MINI MIDGETS 26 ½ 39 ½
STEALING STRIKERS 24 42
WRECK 13 53
HDCP GAME 774-MINI MIDGETS 738-BOWLING BALLS ON FIRE 733-WRECK
HDCP SER. 1471-BOWLING BALLS ON FIRE 1468-MINI MIDGETS 1447-WRECK
BOYS
GAME 177-TATE RICHART 165-HUNTER STICKLES 140-MALACHI PARKER
SER. 315-TATE RICHART 301-HUNTER STICKLES 276-MALACHI PARKER
GIRLS
GAME 145-TYNLEY CHRISTIANSON 144-KADEE KIRCHNER 137-OLIVIAH DOTY
SER. 273-KADEE KIRCHNER 249-OLIVIAH DOTY 222-TYNLEY CHRISTIANSON
3/13/22 SUNDAY FAMILY FUN
WON LOST
SMITH 30 10
GEIGER BOYS 29 11
RICHART BOYS 26 14
KIRCHNER 19 ½ 20 ½
WHELAN 19 21
BERVID 17 ½ 22 ½
RICHART GIRLS 16 24
BOOKMEIER 16 24
STURTZ 16 24
GEIGER GIRLS 9 31
HDCP GAME 684-BOOKMEIER 654-BERVID 635-STURTZ
HDCP SER. 1881-BOOKMEIER 1860-BERVID 1819-KIRCHNER
MEN
GAME 220-GARRETT SMITH 213-JOSH BERVID 182-TONY RICHART
SER. 636-GARRETT SMITH 609-JOSH BERVID 503-KURT KIRCHNER
WOMEN
GAME 211-TONIA SMITH 208-ROSALEE STURTZ 190-HEIDI KIRCHNER
SER. 605-TONIA SMITH 530-HEIDI KIRCHNER 455-ROSALEE STURTZ
BOYS
GAME 213-MATT BOOKMEIER 201-RILEY RICHART 199-TATE RICHART
SER. 579-RILEY RICHART 541-MATT BOOKMEIER 539-TATE RICHART
GIRLS
GAME 184-KADEE KIRCHNER 181-TORI RICHART 144-ALLIE GEIGER
SER. 501-KADEE KIRCHNER 487-TORI RICHART 339-ALLIE GEIGER
3/14/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES
WON LOST
CORKY’S CAR CARE 35 9
BERRY’S LANES INC 29 ½ 14 ½
WE’VE GOT BALLS 29 15
PATTEE RACING 26 ½ 17 ½
GUTTERS AND ROSES 0 4 4
HDCP GAME 948-CORKEY’S CAR CARE 925-PATTEE RACING 906-BERRY’S LANES INC
HDCP SER. 2692-CORKEY’S CAR CARE 2662-PATTEE RACING 2618-BERRY’S LANES INC
MEN
GAME 235-BRIAN ELWICK 234-TAYLOR PFLUGHAUPT 227-JACOB GOSSE
SER. 660-JACOB GOSSE 649-TAYLOR PFLUGHAUPT 592-BRIAN ELWICK
WOMEN
GAME 195-ROBIN EGGINK 181-JORDAN PATTEE 166-LAURI WILTON
SER. 529-ROBIN EGGINK 502-JORDAN PATTEE 470-LAURI WILTON
3/15/22 CEDAR MIXERS
WON LOST
ELWICK ELECTRIC 207 ½ 91 ½
BERRY’S LANES INC 86 110
BETTY’S FRESH PRODUCE 149 150
DEZIGNS BY JEWELS 131 168
GUTTER GANG 114 185
BIPOLAR ROLLERS 106 ½ 192 ½
HDCP GAME 1093-BERRY’S LANES INC 1037-ELWICK ELECTRI 1027-BIPOLAR ROLLERS
HDCP SER. 3061-BERRY’S LANES INC 3032-BIPOLAR ROLLERS 3011-ELWICK ELECTRIC
MEN
GAME 259-DAN MCDANIEL 236-ANDREW ELWICK 224-BRAD STAINBROOK
SER. 674-DAN MCDANIEL 584-BRAD STAINBROOK 582-STEVE BERRY
WOMEN
GAME 203-LAURIE WERNING 167-JENNIFER BAHR 162-KATHIE ADAMS
SER. 484-LAURIE WERNING 427-RITA ZOOK 423-HEATHER KEARNS
3/16/22 WEDNESDAY JETS
WON LOST
CRC 39 13
JUNK YARD BAR 34 18
D AND M LIMITED 32 20
FAREWAY 32 20
TERRY’S GUTTER SERVICE 26 26
ULTRA LOUNGE 24 28
HAEFNERS CONSTRUCTION 21 31
VINTON CLINIC 20 32
THARP DESIGN 19 33
A & W 13 39
HDCP GAME 1118-HAEFNERS CONSTRUCTION 1080-CRC 1071-ULTR LOUNGE
HDCP SER. 3145-HAEFNERS CONSTRUCTION 3086-THARP DESIGN 3074-JUNK YARD BAR
GAME 279-PAYTON HAEFNER 246-MARTY ROBERTSON 246-JORDAN SCHOETTMER
SER. 697-MARTY ROBERTSON 694-JORDAN SCHOETTMER 661-GARRETT SMITH