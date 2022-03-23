3/12/22 ZIPPY MIDGETS

WON LOST

DREAM CATS 52 14

BOWLING BALLS ON FIRE 42 24

ALLEY KATS 40 ½ 25 ½

MINI MIDGETS 26 ½ 39 ½

STEALING STRIKERS 24 42

WRECK 13 53

HDCP GAME 774-MINI MIDGETS 738-BOWLING BALLS ON FIRE 733-WRECK

HDCP SER. 1471-BOWLING BALLS ON FIRE 1468-MINI MIDGETS 1447-WRECK

BOYS

GAME 177-TATE RICHART 165-HUNTER STICKLES 140-MALACHI PARKER

SER. 315-TATE RICHART 301-HUNTER STICKLES 276-MALACHI PARKER

GIRLS

GAME 145-TYNLEY CHRISTIANSON 144-KADEE KIRCHNER 137-OLIVIAH DOTY

SER. 273-KADEE KIRCHNER 249-OLIVIAH DOTY 222-TYNLEY CHRISTIANSON

3/13/22 SUNDAY FAMILY FUN

WON LOST

SMITH 30 10

GEIGER BOYS 29 11

RICHART BOYS 26 14

KIRCHNER 19 ½ 20 ½

WHELAN 19 21

BERVID 17 ½ 22 ½

RICHART GIRLS 16 24

BOOKMEIER 16 24

STURTZ 16 24

GEIGER GIRLS 9 31

HDCP GAME 684-BOOKMEIER 654-BERVID 635-STURTZ

HDCP SER. 1881-BOOKMEIER 1860-BERVID 1819-KIRCHNER

MEN

GAME 220-GARRETT SMITH 213-JOSH BERVID 182-TONY RICHART

SER. 636-GARRETT SMITH 609-JOSH BERVID 503-KURT KIRCHNER

WOMEN

GAME 211-TONIA SMITH 208-ROSALEE STURTZ 190-HEIDI KIRCHNER

SER. 605-TONIA SMITH 530-HEIDI KIRCHNER 455-ROSALEE STURTZ

BOYS

GAME 213-MATT BOOKMEIER 201-RILEY RICHART 199-TATE RICHART

SER. 579-RILEY RICHART 541-MATT BOOKMEIER 539-TATE RICHART

GIRLS

GAME 184-KADEE KIRCHNER 181-TORI RICHART 144-ALLIE GEIGER

SER. 501-KADEE KIRCHNER 487-TORI RICHART 339-ALLIE GEIGER

3/14/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES

WON LOST

CORKY’S CAR CARE 35 9

BERRY’S LANES INC 29 ½ 14 ½

WE’VE GOT BALLS 29 15

PATTEE RACING 26 ½ 17 ½

GUTTERS AND ROSES 0 4 4

HDCP GAME 948-CORKEY’S CAR CARE 925-PATTEE RACING 906-BERRY’S LANES INC

HDCP SER. 2692-CORKEY’S CAR CARE 2662-PATTEE RACING 2618-BERRY’S LANES INC

MEN

GAME 235-BRIAN ELWICK 234-TAYLOR PFLUGHAUPT 227-JACOB GOSSE

SER. 660-JACOB GOSSE 649-TAYLOR PFLUGHAUPT 592-BRIAN ELWICK

WOMEN

GAME 195-ROBIN EGGINK 181-JORDAN PATTEE 166-LAURI WILTON

SER. 529-ROBIN EGGINK 502-JORDAN PATTEE 470-LAURI WILTON

3/15/22 CEDAR MIXERS

WON LOST

ELWICK ELECTRIC 207 ½ 91 ½

BERRY’S LANES INC 86 110

BETTY’S FRESH PRODUCE 149 150

DEZIGNS BY JEWELS 131 168

GUTTER GANG 114 185

BIPOLAR ROLLERS 106 ½ 192 ½

HDCP GAME 1093-BERRY’S LANES INC 1037-ELWICK ELECTRI 1027-BIPOLAR ROLLERS

HDCP SER. 3061-BERRY’S LANES INC 3032-BIPOLAR ROLLERS 3011-ELWICK ELECTRIC

MEN

GAME 259-DAN MCDANIEL 236-ANDREW ELWICK 224-BRAD STAINBROOK

SER. 674-DAN MCDANIEL 584-BRAD STAINBROOK 582-STEVE BERRY

WOMEN

GAME 203-LAURIE WERNING 167-JENNIFER BAHR 162-KATHIE ADAMS

SER. 484-LAURIE WERNING 427-RITA ZOOK 423-HEATHER KEARNS

3/16/22 WEDNESDAY JETS

WON LOST

CRC 39 13

JUNK YARD BAR 34 18

D AND M LIMITED 32 20

FAREWAY 32 20

TERRY’S GUTTER SERVICE 26 26

ULTRA LOUNGE 24 28

HAEFNERS CONSTRUCTION 21 31

VINTON CLINIC 20 32

THARP DESIGN 19 33

A & W 13 39

HDCP GAME 1118-HAEFNERS CONSTRUCTION 1080-CRC 1071-ULTR LOUNGE

HDCP SER. 3145-HAEFNERS CONSTRUCTION 3086-THARP DESIGN 3074-JUNK YARD BAR

GAME 279-PAYTON HAEFNER 246-MARTY ROBERTSON 246-JORDAN SCHOETTMER

SER. 697-MARTY ROBERTSON 694-JORDAN SCHOETTMER 661-GARRETT SMITH

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