3/27/22 SUNDAY FAMILY FUN

WON LOST

SMITH 36 12

RICHART BOYS 34 14

GEIGER BOYS 30 18

KIRCHNER 23 ½ 24 ½

STURTZ 22 26

BERVID 21 ½ 26 ½

BOOKMEIER 21 27

WHELAN 21 27

RICHART GIRLS 19 29

GEIGER GIRLS 10 38

HDCP GAME 691-STURTZ 656-SMITH 641-RICHART BOYS

HDCP SER. 1900-RICHART BOYS 1870-STURTZ 1842-SMITH

MEN

GAME 237-GARRETT SMITH 234-TONY RICHART 216-JOSH BERVID

SER. 656-GARRETT SMITH 586-KURT KIRCHNER 585-TONY RICHART

WOMEN

GAME 200-ROSALEE STURTZ 196-HEIDI WHELAN 195-TONIA SMITH

SER. 528-TONIA SMITH 496-ROSALEE STURTZ 479-HEIDI WHELAN

BOYS

GAME 242-RILEY RICHART 202-TATE RICHART 191-MATT BOOKMEIER

SER. 604-RILEY RICHART 552-TATE RICHART 538-JACK GEIGER

GIRLS

GAME 190-KYLEE KIRCHNER 162-TORI RICHART 128-BREEZZY BERVID

SER. 504-KYLEE KIRCHNER 449-TORI RICHART 345-BREEZZY BERVID

3/28/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES

WON LOST

CORKEY’S CARE CARE 41 11

WE’VE GOT BALLS 35 17

BERRY’S LANES INC 33 ½ 18 ½

PATTEE RACING 28 ½ 23 ½

GUTTERS AND ROSES 0 52

HDCP GAME 926-CORKEY’S CAR CARE 924-BARRY’S LANES INC 920-PATTEE RACING

HDCP SER 2693-BERRY’S LANES INC 2662-PATTEE RACING 2572-CORKEY’S CAR CARE

MEN

GAME 290-JACOB GOSSE 236-TAYLOR PFLUGHAUPT 220-DAKODA SELLERS

SER. 741-JACOB GOSSE 690-TAYLOR PFLUGHAUPT 618-CYRUS ELWICK

WOMEN

GAME 196-AMBER PATTEE 160-LAURI WILTON 159-HEIDI WHELAN

SER. 560-AMBER PATTEE 449-LAURI WILTON 445-ROBIN EGGINK

3/29/22 CEDAR MIXERS

WON LOST

ELWICK ELECTRIC 230 115

BERRY’S LANES INC 207 135

BETTY’S FRESH PRODUCE 166 179

DEZIGNS BY JEWELS 152 193

GUTTER GANG 146½ 198 ½

BIPOLAR ROLLERS 130½ 214 ½

HDCP GAME 1084-ELWICK ELECTRIC 1050-GUTTER GANG 1023-BERRY’S LANES INC

HDCP SER. 3093-GUTTER GANG 3000-BETTY’S FRESH PRODUCE 2982-BERRY’S LANES INC

MEN

GAME 225-RYAN BERRY 219-STEVE BERRY 215-ANDREW ELWICK

SER. 603-ANDREW ELWICK 598-STEVE BERRY 566-DAN MCDANIEL

WOMEN

GAME 166-RITA ZOOK 166-LAURIE WERNING 149-BETTY LOPATA

SER. 439-RITA ZOOK 438-LAURIE WERNING 422-LINDSAY SHAVER

3/30/22 WEDNESDAY JETS

WON LOST

C R C 43 17

JUNK YARD BAR 42 18

D AND M LIMITED 36 24

FAREWAY 35 25

ULTRA LOUNGE 30 30

TERRY’S GUTTER SERVICE 27 33

HAEFNERSCONSTRUCTION 25 35

VINTON CLINIC 24 36

THARP DESIGN 21 39

A & W 17 43

HDCP GAME 1158-JUNK YARD BAR 1146-HAEFNERS CONSTRUCTION 1076-ULTRA LOUNGE

HDCP SER. 3264-JUNK YARD BAR 3230-HAEFNERS CONSTRUCTION 3043-ULTRA LOUNGE

GAME 258-GARRETT SMITH 248-JORDAN SCHOETTMER 245-NIC SCHULTZ

SER. 672-JORDAN SCHOETTMER 649-NIC SCHULTZ 649-GARRETT SMITH

3/31/22 HI WAY LASSIES

WON LOST

THREE RIVERS INSURANCE 42 ½ 21 ½

CV TIMES 41 23

WILSON HITE ULT WINE 39 25

ULTRA LOUNGE 35 ½ 28 ½

VIKING SEWING 32 32

HDCP GAME 930-ULTRA LOUNGE 875-WILSON HITE ULT WINE 854-CV TIMES

HDCP SER. 2712-ULTRA LOUNGE 2563-WILSON HITE ULT WINE 2490-CV TIMES

GAME 191-KATIE CUBBAGE 190-CARILYN ENGLEDOW 174-LACEY BOFFELI

SER. 543KATIE CUBBAGE 514-CARILYN ENGLEDOW 460-TAMMY HOBBS