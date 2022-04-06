3/27/22 SUNDAY FAMILY FUN
WON LOST
SMITH 36 12
RICHART BOYS 34 14
GEIGER BOYS 30 18
KIRCHNER 23 ½ 24 ½
STURTZ 22 26
BERVID 21 ½ 26 ½
BOOKMEIER 21 27
WHELAN 21 27
RICHART GIRLS 19 29
GEIGER GIRLS 10 38
HDCP GAME 691-STURTZ 656-SMITH 641-RICHART BOYS
HDCP SER. 1900-RICHART BOYS 1870-STURTZ 1842-SMITH
MEN
GAME 237-GARRETT SMITH 234-TONY RICHART 216-JOSH BERVID
SER. 656-GARRETT SMITH 586-KURT KIRCHNER 585-TONY RICHART
WOMEN
GAME 200-ROSALEE STURTZ 196-HEIDI WHELAN 195-TONIA SMITH
SER. 528-TONIA SMITH 496-ROSALEE STURTZ 479-HEIDI WHELAN
BOYS
GAME 242-RILEY RICHART 202-TATE RICHART 191-MATT BOOKMEIER
SER. 604-RILEY RICHART 552-TATE RICHART 538-JACK GEIGER
GIRLS
GAME 190-KYLEE KIRCHNER 162-TORI RICHART 128-BREEZZY BERVID
SER. 504-KYLEE KIRCHNER 449-TORI RICHART 345-BREEZZY BERVID
3/28/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES
WON LOST
CORKEY’S CARE CARE 41 11
WE’VE GOT BALLS 35 17
BERRY’S LANES INC 33 ½ 18 ½
PATTEE RACING 28 ½ 23 ½
GUTTERS AND ROSES 0 52
HDCP GAME 926-CORKEY’S CAR CARE 924-BARRY’S LANES INC 920-PATTEE RACING
HDCP SER 2693-BERRY’S LANES INC 2662-PATTEE RACING 2572-CORKEY’S CAR CARE
MEN
GAME 290-JACOB GOSSE 236-TAYLOR PFLUGHAUPT 220-DAKODA SELLERS
SER. 741-JACOB GOSSE 690-TAYLOR PFLUGHAUPT 618-CYRUS ELWICK
WOMEN
GAME 196-AMBER PATTEE 160-LAURI WILTON 159-HEIDI WHELAN
SER. 560-AMBER PATTEE 449-LAURI WILTON 445-ROBIN EGGINK
3/29/22 CEDAR MIXERS
WON LOST
ELWICK ELECTRIC 230 115
BERRY’S LANES INC 207 135
BETTY’S FRESH PRODUCE 166 179
DEZIGNS BY JEWELS 152 193
GUTTER GANG 146½ 198 ½
BIPOLAR ROLLERS 130½ 214 ½
HDCP GAME 1084-ELWICK ELECTRIC 1050-GUTTER GANG 1023-BERRY’S LANES INC
HDCP SER. 3093-GUTTER GANG 3000-BETTY’S FRESH PRODUCE 2982-BERRY’S LANES INC
MEN
GAME 225-RYAN BERRY 219-STEVE BERRY 215-ANDREW ELWICK
SER. 603-ANDREW ELWICK 598-STEVE BERRY 566-DAN MCDANIEL
WOMEN
GAME 166-RITA ZOOK 166-LAURIE WERNING 149-BETTY LOPATA
SER. 439-RITA ZOOK 438-LAURIE WERNING 422-LINDSAY SHAVER
3/30/22 WEDNESDAY JETS
WON LOST
C R C 43 17
JUNK YARD BAR 42 18
D AND M LIMITED 36 24
FAREWAY 35 25
ULTRA LOUNGE 30 30
TERRY’S GUTTER SERVICE 27 33
HAEFNERSCONSTRUCTION 25 35
VINTON CLINIC 24 36
THARP DESIGN 21 39
A & W 17 43
HDCP GAME 1158-JUNK YARD BAR 1146-HAEFNERS CONSTRUCTION 1076-ULTRA LOUNGE
HDCP SER. 3264-JUNK YARD BAR 3230-HAEFNERS CONSTRUCTION 3043-ULTRA LOUNGE
GAME 258-GARRETT SMITH 248-JORDAN SCHOETTMER 245-NIC SCHULTZ
SER. 672-JORDAN SCHOETTMER 649-NIC SCHULTZ 649-GARRETT SMITH
3/31/22 HI WAY LASSIES
WON LOST
THREE RIVERS INSURANCE 42 ½ 21 ½
CV TIMES 41 23
WILSON HITE ULT WINE 39 25
ULTRA LOUNGE 35 ½ 28 ½
VIKING SEWING 32 32
HDCP GAME 930-ULTRA LOUNGE 875-WILSON HITE ULT WINE 854-CV TIMES
HDCP SER. 2712-ULTRA LOUNGE 2563-WILSON HITE ULT WINE 2490-CV TIMES
GAME 191-KATIE CUBBAGE 190-CARILYN ENGLEDOW 174-LACEY BOFFELI
SER. 543KATIE CUBBAGE 514-CARILYN ENGLEDOW 460-TAMMY HOBBS