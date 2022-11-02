10/22/22 ZIPPY MIDGETS
WON/LOST
BOWLING QUEENS 11 1
SKELETONS 10 2
LIGHTENING BLASTER 10 2
MINI MIDGETS 7 5
CHICKENS 4 8
3 BOWLERS 4 8
THE BOWLING MEAOWS 1 11
HDCP GAME 591-SKELETONS 589-BOWLING QUEENS 583-3 BOWLERS
HDCP SER. 1180-SKELETONS 1165-BOWLING QUEENS 1151-LIGHTENING BLASTER
BOYS
GAME 130-CABLE ELWICK 114-LUCAS RAWLING 98-KEELER J PETTYJOHN
SER. 231-CABLE ELWICK 190-KEELER J PETTYJOHN 179-LUCUS RAWLINS
GIRLS
GAME 100-TYNLEY CHRISTIANSON 90-BRIANNA EDLER 80-MACKENZIE THOMSEN
SER. 187-TYNLEY CHRISTIANSON 168-BRIANNA EDLER 150-MACKENZIE THOMSEN
10/22/22 JR/SR JETS
WON/LOST
STRIKE SQUAD 25 7
6 PINS APART 24 8
LANE VIOLATERS 23 9
MOUNTAIN DEWDS 21 11
BOWLING STONES 18 14
VIKINGS 17 15
BOTTOM OF THE BARREL 17 15
GI GI JOHNSON 15 17
DA DAWGS 14 ½ 17 ½
SPARE ME ONCE 14 18
SPARE ME TWICE 14 18
GUTTER CLEANERS 7 ½ 24 ½
ANNER B 5 27
HDCP GAME 846-STRIKE SQUAD 824-GI GI JOHNSON 815-BOTTOM OF THE BARREL
HDCP SER. 2477-STRIKE SQUAD 2374-BOTTOM OF THE BARREL 2368-GI GI JOHNSON
BOYS
GAME 228-TATE RICHART 222-JAKOB BECKER 201-VANN LESSIG
SER. 627-TATE RICHART 618-JAKOB BECKER 569-VANN LESSIG
GIRLS
GAME 196-JEANA WHITE 191-KYLEE KIRCHNER 169-TORI ELWICK
SER. 551-JEANA WHITE 541-KYLEE KIRCHNER 483-TORI ELWICK
10/27/22 HI WAY LASSIES
WON/LOST
THREE RIVERS INSURANCE 27 17
ULTRA LOUNGE 26 18
C V TIMES 25 19
FARMASI 23 21
WILSON HITE ULT WINE 23 21
HDCP GAME 901-FARMASI 878-C V TIMES 864-WILSON HITE ULT WINE
HDCP SER. 2529-WILSON HITE ULT WINE 2518-FARMASI 2486-CV TIMES
GAME 204-DIANA ROBERTSON 178-JUDY SAUTER 178-JENNIFER WHITE
SER. 486-ASHLYN CHRISTIANSON 479-DIANA ROBERTSON 476-JENNIFER WHITE
10/25/22 CEDAR MIXERS
WON/LOST
BERRY’S LANES 156 ½ 73 ½
GUTTER GANG 139 91
ELWICK ELECTRIC 124 ½ 105 ½
BIOPOLAR ROLLERS 111 ½ 118 ½
BETTY’S FRESH PRODUCCE 102 ½ 127 ½
HERE FOR THE BEER 99 131
PIN POUNDERS 89 ½ 140 ½
KARR SUPER CONCRETE 73 ½ 156 ½
HDCP GAME 1051-ELWICK ELECTRIC 1046-KARR SUPER CONCRETE 1042-BERRY’S LANES INC
HDCP SER. 3041-KARR SUPER CONCRETE 2954-BERRY’S LANES INC 2945-PIN POUNDERS
MEN
GAME 236-JORDAN SCHOETTMER 221-ANDREW ELWICK 220-JACOB GOSSE
SER. 612-JACOB GOSSE 608-JORDAN SCHOETTMER 587-TAYLOR PFLUGHAUPT
WOMEN
GAME 172-LAURIE WERNING 157-ERIN STUECK 148-LINDSAY SHAVER
SER. 463-LAURIE WERNING 413-ERIN STUECK 395-LAURI WILTON