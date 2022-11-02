10/22/22 ZIPPY MIDGETS

WON/LOST

BOWLING QUEENS 11 1

SKELETONS 10 2

LIGHTENING BLASTER 10 2

MINI MIDGETS 7 5

CHICKENS 4 8

3 BOWLERS 4 8

THE BOWLING MEAOWS 1 11

HDCP GAME 591-SKELETONS 589-BOWLING QUEENS 583-3 BOWLERS

HDCP SER. 1180-SKELETONS 1165-BOWLING QUEENS 1151-LIGHTENING BLASTER

BOYS

GAME 130-CABLE ELWICK 114-LUCAS RAWLING 98-KEELER J PETTYJOHN

SER. 231-CABLE ELWICK 190-KEELER J PETTYJOHN 179-LUCUS RAWLINS

GIRLS

GAME 100-TYNLEY CHRISTIANSON 90-BRIANNA EDLER 80-MACKENZIE THOMSEN

SER. 187-TYNLEY CHRISTIANSON 168-BRIANNA EDLER 150-MACKENZIE THOMSEN

10/22/22 JR/SR JETS

WON/LOST

STRIKE SQUAD 25 7

6 PINS APART 24 8

LANE VIOLATERS 23 9

MOUNTAIN DEWDS 21 11

BOWLING STONES 18 14

VIKINGS 17 15

BOTTOM OF THE BARREL 17 15

GI GI JOHNSON 15 17

DA DAWGS 14 ½ 17 ½

SPARE ME ONCE 14 18

SPARE ME TWICE 14 18

GUTTER CLEANERS 7 ½ 24 ½

ANNER B 5 27

HDCP GAME 846-STRIKE SQUAD 824-GI GI JOHNSON 815-BOTTOM OF THE BARREL

HDCP SER. 2477-STRIKE SQUAD 2374-BOTTOM OF THE BARREL 2368-GI GI JOHNSON

BOYS

GAME 228-TATE RICHART 222-JAKOB BECKER 201-VANN LESSIG

SER. 627-TATE RICHART 618-JAKOB BECKER 569-VANN LESSIG

GIRLS

GAME 196-JEANA WHITE 191-KYLEE KIRCHNER 169-TORI ELWICK

SER. 551-JEANA WHITE 541-KYLEE KIRCHNER 483-TORI ELWICK

10/27/22 HI WAY LASSIES

WON/LOST

THREE RIVERS INSURANCE 27 17

ULTRA LOUNGE 26 18

C V TIMES 25 19

FARMASI 23 21

WILSON HITE ULT WINE 23 21

HDCP GAME 901-FARMASI 878-C V TIMES 864-WILSON HITE ULT WINE

HDCP SER. 2529-WILSON HITE ULT WINE 2518-FARMASI 2486-CV TIMES

GAME 204-DIANA ROBERTSON 178-JUDY SAUTER 178-JENNIFER WHITE

SER. 486-ASHLYN CHRISTIANSON 479-DIANA ROBERTSON 476-JENNIFER WHITE

10/25/22 CEDAR MIXERS

WON/LOST

BERRY’S LANES 156 ½ 73 ½

GUTTER GANG 139 91

ELWICK ELECTRIC 124 ½ 105 ½

BIOPOLAR ROLLERS 111 ½ 118 ½

BETTY’S FRESH PRODUCCE 102 ½ 127 ½

HERE FOR THE BEER 99 131

PIN POUNDERS 89 ½ 140 ½

KARR SUPER CONCRETE 73 ½ 156 ½

HDCP GAME 1051-ELWICK ELECTRIC 1046-KARR SUPER CONCRETE 1042-BERRY’S LANES INC

HDCP SER. 3041-KARR SUPER CONCRETE 2954-BERRY’S LANES INC 2945-PIN POUNDERS

MEN

GAME 236-JORDAN SCHOETTMER 221-ANDREW ELWICK 220-JACOB GOSSE

SER. 612-JACOB GOSSE 608-JORDAN SCHOETTMER 587-TAYLOR PFLUGHAUPT

WOMEN

GAME 172-LAURIE WERNING 157-ERIN STUECK 148-LINDSAY SHAVER

SER. 463-LAURIE WERNING 413-ERIN STUECK 395-LAURI WILTON