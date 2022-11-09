10/29/22 ZIPPY MIDGETS
WON/LOST
SKELETONS 13 2
BOWLING QUEENS 13 2
LIGHTENING BLASTER 10 5
MINI MIDGETS 8 7
3 BOWLERS 6 9
THE BOWLING MEOWS 4 11
CHICKENS 4 11
TEAM KEARNS 1 5
HDCP GAME 598-MINI MIDGETS 597-BOWLING QUEENS 590-TEAM KEARNS
HDCP SER. 1186-BOWLING QUEENS 1164-MINI MIDGETS 1150-SKELETONS
BOYS
GAME 116-CABLE ELWICK 98-LUCAS RAWLINS 96-KEELER J PETTYJOHN
SER. 214-CABLE ELWICK 178-LUCAS RAWLINS 178-KEELER J PETTYJOHN
GIRLS
GAME 137-TYNLEY CHRISTIANSON 114-BRIANNA EDLER 94-IZZY SWEET
SER. 218-TYNLEY CHRISTIANSON 214-BRIANNA EDLER 167-KENNADIE GARWOOD
10/29/22 JR/SR JETS
WON/LOST
STRIKE SQUAD 28 8
6PINS APART 26 10
LANE VIOLATERS 26 10
MOUNTAIN DEWDES 22 14
BOWLING STONES 21 15
GI GI JOHNSON 19 17
VIKINGS 19 17
BOTTOM OF THE BARREL 18 18
SPARE ME ONCE 18 18
SPARE ME TWICE 15 21
DA DAWGS 14 ½ 21 ½
ANNER B 9 27
GUTTER CLEANERS 7 ½ 28 ½
HDCP GAME 865-STRIKE SQUAD 847-MOUNTAIN DEWDES 847-VIKINGS
HDCP SER. 2457-STRIKE SQUAD 2397-GI GI9 JOHNSON 2364-SPARE ME TWICE
BOYS
GAME 300-JAKOB BECKER 236-VANN LESSIG 216-BYRON CHRISTIANSON
SER. 656-JAKOB BECKER 647-VANN LESSIG 584-BYRON CHRISTIANSON
GIRLS
GAME 190-TORI RICHART 190-CORA NABHOLZ 184-ADDY REDLINGER
SER. 495-TORI RICHART 486-SAMMIE LUNDVALL 481-JEANA WHITE
10/31/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES
WON/LOST
ROOSTER AUTO 22 10
MR HANDYMAN 20 12
BERRYS LANES INC 20 12
PATTEE RACING 18 14
POUR DECISIONS 10 22
HDCP GAME 966-PATTEE RACING 931-MR HANDYMAN 871-ROOSTER AUTO
HDCP SER. 2776-PATTEE RACING 2672-MR HANDYMAN 2597-BERRY’S LANES INC
MEN
GAME 242-TYSUS PATTEE 234-DAKODA SELLERS 229-DARRAN SELLERS
SER. 651-TYSUSU PATTEE 616-DAKODA SELLERS 605-STEVE BERRY
WOMEN
GAME 194-AMBER PATTEE 190-TAYLOR BERRY 182-RACHELLE BERRY
SER. 551-AMBER PATTEE 494-TAYLOR BERRY 440-KRISTI ELWICK
11/01/22 CEDAR MIXERS
WON/LOST
BERRY’S LANES 172 ½ 80 ½
GUTTER GANG 153 ½ 99 ½
ELWICK ELECTRIC 139 ½ 113 ½
BIOPOLAR ROLLERS 128 ½ 124 ½
BETTY’S FRESH PRODUCE 109 ½ 143 ½
HERE FOR THE BEER 107 ½ 145 ½
PIN POUNDERS 95 ½ 157 ½
KARR SUPER CONCRETE 81 ½ 171 ½
HDCP GAME 1123-ELWICK ELECTRIC 1096-BERRY’S LANES 1046-GUTTER GANG
HDCP SER. 3102-GUTTER GANG 3067-BERRY’S LANES 3022-ELWICK ELECTRIC
MEN
GAME 287-JORDAN SCHOETTMER 248-STEVE SLAGER 245-ANDREW ELWICK
SER. 708-JORDAN SCHOETTMER 654-STEVE SLAGER 630-TAYLOR PFLUGHAUPT
WOMEN
GAME 170-ERIN STUECK 164-LAURIE WERNING 161-LAURI WILTON
SER. 468-ROBING EGGINK 460-LAURI WILTON 434-RITA ZOOK
11/02/22 WEDNESDAY JETS
WON/LOST
D AND M LIMITED 31 13
JUNK YARD BAR 28 16
ULTRA LOUNGE 27 17
HAEFNERS CONSTRUCTION 24 20
THARP DESIGNS 22 22
C R C 19 25
VINTON CLINIC 19 25
FAREWAY 18 26
SPECIALIZED CONCRETE 17 27
TERRY’S GUTTER SERVICE 15 29
HDCP GAME 1147-C R C 1123-FAREWAY 1090-THARP DESIGN
HDCP SER. 3084-TERRY’S GUTTER SERVICE 3051-FAREWAY 3039-ULTRA LOUNGE
GAME 248-EARNEST CUBBAGE 247-GARRETT SMITH 245-BRETT CASPERS
SER. 638-TAYLOR PFLUGHAUPT 632-CYRUS ELWICK 620-GARRETT SMITH
11/03/22 HI WAY LASSIES
WON/LOST
THREE RIVERS INSURANCE 31 17
C V TIMES 29 19
FARMASI 27 21
ULTRA LOUNGE 26 22
WILSON HITE ULT WINE 23 25
HDCP GAME 903-C V TIMES 889-FARMASI 853-ULTRA LOUNGE
HDCP SER. 2656-C V TIMES 2596-FARMASI 2482-ULTRA LOUNGE
GAME 199-DIANA ROBERTSON 195-JENNIFER KREUTNER 181-KATE REGO
SER. 535-DIANA ROBERTSON 531-JENNIFER KREUTNER 476-JUDY SAUTER