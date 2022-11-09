10/29/22 ZIPPY MIDGETS

WON/LOST

SKELETONS 13 2

BOWLING QUEENS 13 2

LIGHTENING BLASTER 10 5

MINI MIDGETS 8 7

3 BOWLERS 6 9

THE BOWLING MEOWS 4 11

CHICKENS 4 11

TEAM KEARNS 1 5

HDCP GAME 598-MINI MIDGETS 597-BOWLING QUEENS 590-TEAM KEARNS

HDCP SER. 1186-BOWLING QUEENS 1164-MINI MIDGETS 1150-SKELETONS

BOYS

GAME 116-CABLE ELWICK 98-LUCAS RAWLINS 96-KEELER J PETTYJOHN

SER. 214-CABLE ELWICK 178-LUCAS RAWLINS 178-KEELER J PETTYJOHN

GIRLS

GAME 137-TYNLEY CHRISTIANSON 114-BRIANNA EDLER 94-IZZY SWEET

SER. 218-TYNLEY CHRISTIANSON 214-BRIANNA EDLER 167-KENNADIE GARWOOD

10/29/22 JR/SR JETS

WON/LOST

STRIKE SQUAD 28 8

6PINS APART 26 10

LANE VIOLATERS 26 10

MOUNTAIN DEWDES 22 14

BOWLING STONES 21 15

GI GI JOHNSON 19 17

VIKINGS 19 17

BOTTOM OF THE BARREL 18 18

SPARE ME ONCE 18 18

SPARE ME TWICE 15 21

DA DAWGS 14 ½ 21 ½

ANNER B 9 27

GUTTER CLEANERS 7 ½ 28 ½

HDCP GAME 865-STRIKE SQUAD 847-MOUNTAIN DEWDES 847-VIKINGS

HDCP SER. 2457-STRIKE SQUAD 2397-GI GI9 JOHNSON 2364-SPARE ME TWICE

BOYS

GAME 300-JAKOB BECKER 236-VANN LESSIG 216-BYRON CHRISTIANSON

SER. 656-JAKOB BECKER 647-VANN LESSIG 584-BYRON CHRISTIANSON

GIRLS

GAME 190-TORI RICHART 190-CORA NABHOLZ 184-ADDY REDLINGER

SER. 495-TORI RICHART 486-SAMMIE LUNDVALL 481-JEANA WHITE

10/31/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES

WON/LOST

ROOSTER AUTO 22 10

MR HANDYMAN 20 12

BERRYS LANES INC 20 12

PATTEE RACING 18 14

POUR DECISIONS 10 22

HDCP GAME 966-PATTEE RACING 931-MR HANDYMAN 871-ROOSTER AUTO

HDCP SER. 2776-PATTEE RACING 2672-MR HANDYMAN 2597-BERRY’S LANES INC

MEN

GAME 242-TYSUS PATTEE 234-DAKODA SELLERS 229-DARRAN SELLERS

SER. 651-TYSUSU PATTEE 616-DAKODA SELLERS 605-STEVE BERRY

WOMEN

GAME 194-AMBER PATTEE 190-TAYLOR BERRY 182-RACHELLE BERRY

SER. 551-AMBER PATTEE 494-TAYLOR BERRY 440-KRISTI ELWICK

11/01/22 CEDAR MIXERS

WON/LOST

BERRY’S LANES 172 ½ 80 ½

GUTTER GANG 153 ½ 99 ½

ELWICK ELECTRIC 139 ½ 113 ½

BIOPOLAR ROLLERS 128 ½ 124 ½

BETTY’S FRESH PRODUCE 109 ½ 143 ½

HERE FOR THE BEER 107 ½ 145 ½

PIN POUNDERS 95 ½ 157 ½

KARR SUPER CONCRETE 81 ½ 171 ½

HDCP GAME 1123-ELWICK ELECTRIC 1096-BERRY’S LANES 1046-GUTTER GANG

HDCP SER. 3102-GUTTER GANG 3067-BERRY’S LANES 3022-ELWICK ELECTRIC

MEN

GAME 287-JORDAN SCHOETTMER 248-STEVE SLAGER 245-ANDREW ELWICK

SER. 708-JORDAN SCHOETTMER 654-STEVE SLAGER 630-TAYLOR PFLUGHAUPT

WOMEN

GAME 170-ERIN STUECK 164-LAURIE WERNING 161-LAURI WILTON

SER. 468-ROBING EGGINK 460-LAURI WILTON 434-RITA ZOOK

11/02/22 WEDNESDAY JETS

WON/LOST

D AND M LIMITED 31 13

JUNK YARD BAR 28 16

ULTRA LOUNGE 27 17

HAEFNERS CONSTRUCTION 24 20

THARP DESIGNS 22 22

C R C 19 25

VINTON CLINIC 19 25

FAREWAY 18 26

SPECIALIZED CONCRETE 17 27

TERRY’S GUTTER SERVICE 15 29

HDCP GAME 1147-C R C 1123-FAREWAY 1090-THARP DESIGN

HDCP SER. 3084-TERRY’S GUTTER SERVICE 3051-FAREWAY 3039-ULTRA LOUNGE

GAME 248-EARNEST CUBBAGE 247-GARRETT SMITH 245-BRETT CASPERS

SER. 638-TAYLOR PFLUGHAUPT 632-CYRUS ELWICK 620-GARRETT SMITH

11/03/22 HI WAY LASSIES

WON/LOST

THREE RIVERS INSURANCE 31 17

C V TIMES 29 19

FARMASI 27 21

ULTRA LOUNGE 26 22

WILSON HITE ULT WINE 23 25

HDCP GAME 903-C V TIMES 889-FARMASI 853-ULTRA LOUNGE

HDCP SER. 2656-C V TIMES 2596-FARMASI 2482-ULTRA LOUNGE

GAME 199-DIANA ROBERTSON 195-JENNIFER KREUTNER 181-KATE REGO

SER. 535-DIANA ROBERTSON 531-JENNIFER KREUTNER 476-JUDY SAUTER