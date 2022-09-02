08/30/22 CEDAR MIXERS
WON LOST
BERRY’S LANES 31 15
ELWICK ELECTRIC 30 16
GUTTER GANG 27 ½ 18 ½
HERE FOR THE BEER 23 23
PIN POUNDERS 21 25
BIPOLAR ROLLERS 21 25
BETTY’S FRESH PRODUCE 13 ½ 32 ½
DEZIGNS BY JEWELS 0 46
HDCP GAME 1056-GUTTER GANG 1053-PIN POUNDERS 1051-BERRY’S LANES
HDCP SER. 3032-GUTTER GANG 3011-PIN POUNDERS 3002-BIPOLAR ROLLERS
MEN
GAME 249-JORDAN SCHOETTMER 214-TODD BOHNSACK 210-JACOB GOSSE
SER. 599-JORDAN SCHOETTMER 594-TODD BOHNSACK 580-MARK ELWICK
WOMEN
GAME 192-ERIN STUECK 165-RITA ZOOK 162-LAURI WILTON
SER. 465-ERIN STUECK 445-LAURI WILTON 441-RITA ZOOK
08/31/22 WEDNESDAY JETS
WON LOST
THARPDESIGN 7 1
D AND M LIMITED 6 2
ULTRA LOUNGE 5 3
FAREWAY 5 3
SPECIALIZED CONCRETE 4 4
C R C 4 4
JUNK YARD BAR 4 4
HAEFNERS CONSTRUCTION 4 4
VINTON CLINICS 1 7
TERRY’S GUTTER SERVICE 0 8
HDCP GAME 1082-ULTRA LOUNGE 1075-THARP DESIGN 1063-D AND M LIMITED
HDCP SER. 3035-ULTRA L;OUNGE 3034-D AND M UNLIMITED 3024-C R C
GAME 267-JORDAN SCHOETTMER 245-RILEY RICHART 240-GARRETT SMITH
SER. 670-JORDAN SCHOETTMER 640-GARRETT SMITH 634-TAYLOR PFLUGHAUPT
09/01/22 HI-WAY LASSIES
WON LOST
ULTRA LOUNGE 10 2
THREE RIVERS INSURANCE 9 3
CV TIMES 8 4
FARMASI 5 7
WILSON HITE ULT WINE 1 11
HDCP GAME 961-THREE RIVERS 913-ULTRA LOUNGE 49-WILSON HITE ULT WINE
HDCP SER. 2645-ULTRA LOUNGE 2591-THREE RIVERS INSURANCE 2492-WILSON HITE ULT WINE
GAME 207-ASHLYN CHRISTIANSON 191-JENNIFER WHITE 187-TAMMY HOBBS
SER. 508-ASHLYN CHRISTIANSON 505-TAMMY HOBBS 476-DIANA ROBERTSON