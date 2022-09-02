08/30/22 CEDAR MIXERS

WON LOST

BERRY’S LANES 31 15

ELWICK ELECTRIC 30 16

GUTTER GANG 27 ½ 18 ½

HERE FOR THE BEER 23 23

PIN POUNDERS 21 25

BIPOLAR ROLLERS 21 25

BETTY’S FRESH PRODUCE 13 ½ 32 ½

DEZIGNS BY JEWELS 0 46

HDCP GAME 1056-GUTTER GANG 1053-PIN POUNDERS 1051-BERRY’S LANES

HDCP SER. 3032-GUTTER GANG 3011-PIN POUNDERS 3002-BIPOLAR ROLLERS

MEN

GAME 249-JORDAN SCHOETTMER 214-TODD BOHNSACK 210-JACOB GOSSE

SER. 599-JORDAN SCHOETTMER 594-TODD BOHNSACK 580-MARK ELWICK

WOMEN

GAME 192-ERIN STUECK 165-RITA ZOOK 162-LAURI WILTON

SER. 465-ERIN STUECK 445-LAURI WILTON 441-RITA ZOOK

08/31/22 WEDNESDAY JETS

WON LOST

THARPDESIGN 7 1

D AND M LIMITED 6 2

ULTRA LOUNGE 5 3

FAREWAY 5 3

SPECIALIZED CONCRETE 4 4

C R C 4 4

JUNK YARD BAR 4 4

HAEFNERS CONSTRUCTION 4 4

VINTON CLINICS 1 7

TERRY’S GUTTER SERVICE 0 8

HDCP GAME 1082-ULTRA LOUNGE 1075-THARP DESIGN 1063-D AND M LIMITED

HDCP SER. 3035-ULTRA L;OUNGE 3034-D AND M UNLIMITED 3024-C R C

GAME 267-JORDAN SCHOETTMER 245-RILEY RICHART 240-GARRETT SMITH

SER. 670-JORDAN SCHOETTMER 640-GARRETT SMITH 634-TAYLOR PFLUGHAUPT

09/01/22 HI-WAY LASSIES

WON LOST

ULTRA LOUNGE 10 2

THREE RIVERS INSURANCE 9 3

CV TIMES 8 4

FARMASI 5 7

WILSON HITE ULT WINE 1 11

HDCP GAME 961-THREE RIVERS 913-ULTRA LOUNGE 49-WILSON HITE ULT WINE

HDCP SER. 2645-ULTRA LOUNGE 2591-THREE RIVERS INSURANCE 2492-WILSON HITE ULT WINE

GAME 207-ASHLYN CHRISTIANSON 191-JENNIFER WHITE 187-TAMMY HOBBS

SER. 508-ASHLYN CHRISTIANSON 505-TAMMY HOBBS 476-DIANA ROBERTSON