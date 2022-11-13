11/05/22 ZIPPY MIDGETS
WON/LOST
SKELETONS 15 2
BOWLING QUEENS 14 4
LIGHTENING BLASTER 12 6
MINI MIDGETS 9 9
CHICKENS 7 11
3 BOWLERS 6 12
TEAM KEARNS 3 6
THE BOWLING MEOWS 5 13
HDCP GAME 605-LIGHENING BLASTER 602-SKELETONS 598-MINI MIDGETS
HDCP SER. 1178-SKELETONS 1157-LIGHTENING BLASTER 1155-MINI MIDGETS
BOYS
GAME 121-LUCAS RAWLINS 119-CABLE ELWICK 88-WILL GEIGER
SER. 207-CABLE ELWICK 202-LUCAS RAWLINS 169-WILL GEIGER
GIRLS
GAME 114-KENNADIE GARWOOD 102-TYNLEY CHRISTIANSON 91-PIPER CONDRY
SER. 199-TYNLEY CHRISTIANSON 183-KENNADIE GARWOOD 181-PIPER CONDRY
11/05/22 JR/SR JETS
WON/LOST
STRIKE SQUAD 32 8
6PINS APART 27 13
MOUNTAIN DEWDES 26 14
LANE VIOLATERS 26 14
BOWLING STONES 25 15
GI GI JOHNSON 23 17
BOTTOM OF THE BARREL 21 19
VIKINGS 19 21
SPARE ME ONCE 19 21
SPARE ME TWICE 18 22
DA DAWGS 17 ½ 22 ½
ANNER B 10 30
GUTTER CLEANERS 7 ½ 32 ½
HDCP GAME 880-SPARE ME TWICE 872-STRIKE SQUAD 838-GI GI JOHNSON
HDCP SER. 2534-STRIKE SQUAD 2485-SPARE ME TWICE 2459-GI GI JOHNSON
BOYS
GAME 257-BYRON CHRISTIANSON 257-TATE RICHART 223-JAKOB BECKER
SER. 680-TATE RICHART 632-BYRON CHRISTIANSON 590-JAKOB BECKER
GIRLS
GAME 199-TORI RICHART 195-JEANA WHITE 189-SAMMIE LUNDVALL
SER. 526-TORI RICHART 524-KYLEE KIRCHNER 503-JEANA WHITE
11/07/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES
WON/LOST
ROOSTER AUTO 25 11
MR HANDYMAN 21 15
BERRYS LANES INC 21 15
PATTEE RACING 21 15
POUR DECISIONS 14 22
HDCP GAME 952-ROOSTER AUTO 933-PATTEE RACING 931-POUR DECISIONS
HDCP SER. 2752-ROOSTER AUTO 2690-POUR DECISIONS 2656-PATTEE RACING
MEN
GAME 236-CYRUS ELWICK 233-KORD SELLERS 224-DARRAN SELLERS
SER. 657-CYRUS ELWICK 634-DAKODA SELLERS 590-KORD SELLERS
WOMEN
GAME 216-TAYLOR BERRY 212-AMBER PATTEE 152-KRISTI ELWICK
SER. 579-TAYLOR BERRY 549-AMBER PATTEE 411-KRISTI ELWICK
11/08/22 CEDAR MIXERS
WON/LOST
BERRY’S LANES 183 ½ 92½
GUTTER GANG 170 ½ 105 ½
ELWICK ELECTRIC 151½ 124 ½
BIOPOLAR ROLLERS 138½ 137 ½
BETTY’S FRESH PRODUCE 120½ 155 ½
HERE FOR THE BEER 120½ 155 ½
PIN POUNDERS 101½ 174 ½
KARR SUPER CONCRETE 93½ 182 ½
HDCP GAME 1140-ELWICK ELECTRIC 1060-GUTTER GANG 1025-BERRY’S LANES
HDCP SER. 3119-ELWICK ELECTRIC 3041-BERRY’S LANES 2990-GUTTER GANG
MEN
GAME 257-JACOB GOSSE 246-TAYLOR PFLUGHAUPT 244-ANDREW ELWICK
SER. 645-ANDREW ELWICK 644-JORDAN SCHOETTMER 623-JACOB GOSSE
WOMEN
GAME 196-LINDSAY SHAVER 191-LAURI WILTON 179-LAURIE WERNING
SER. 525-LAURIE WERNING 490-JEAN ZOOK 478-LINDSAY SHAVER
11/09/22 WEDNESDAY JETS
WON/LOST
D AND M LIMITED 34 14
JUNK YARD BAR 32 16
ULTRA LOUNGE 28 20
THARP DESIGN 26 22
HAEFNERS CONSTRUCTION 24 24
C R C 22 26
VINTON CLINIC 22 26
FAREWAY 19 29
SPECIALIZED CONCRETE 17 31
TERRY’S GUTTER SERVICE 16 32
HDCP GAME 1107-D AND M LIMITED 1102-JUNK YARD BAR 1094-VINTON CLINIC
HDCP SER. 3127-D AND M UNLIMITED 3126-VINTON CINICS 3125-THARP DESIGN
GAME 259-JACOB GOSSE 258-KEEGAN MCKIBBEN 248-TAYLOR PFLUGHAUPT
SER. 699-JACOB GOSSE 670-KEEGAN MCKIBBEN 663-MARTY ROBERTSON
11/10/22 HI WAY LASSIES
WON/LOST
C V TIMES 33 19
FARMASI 31 21
THREE RIVERS INSURANCE 31 21
ULTRA LOUNGE 30 22
WILSON HITE ULT WINE 23 29
HDCP GAME 910-FARMASI 880-CV TIMES 869-ULTRA LOUNGE
HDCP SER. 2640-FARMASI 2586-ULTRA LOUNGE 2583-CV TIMES
GAME 201-JUDY SAUTER 193-DIANA ROBERTSON 187-WENDY HILL
SER. 565-JUDY SAUTER 516-DIANA ROBERTSON 504-WENDY HILL