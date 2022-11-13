11/05/22 ZIPPY MIDGETS

WON/LOST

SKELETONS 15 2

BOWLING QUEENS 14 4

LIGHTENING BLASTER 12 6

MINI MIDGETS 9 9

CHICKENS 7 11

3 BOWLERS 6 12

TEAM KEARNS 3 6

THE BOWLING MEOWS 5 13

HDCP GAME 605-LIGHENING BLASTER 602-SKELETONS 598-MINI MIDGETS

HDCP SER. 1178-SKELETONS 1157-LIGHTENING BLASTER 1155-MINI MIDGETS

BOYS

GAME 121-LUCAS RAWLINS 119-CABLE ELWICK 88-WILL GEIGER

SER. 207-CABLE ELWICK 202-LUCAS RAWLINS 169-WILL GEIGER

GIRLS

GAME 114-KENNADIE GARWOOD 102-TYNLEY CHRISTIANSON 91-PIPER CONDRY

SER. 199-TYNLEY CHRISTIANSON 183-KENNADIE GARWOOD 181-PIPER CONDRY

11/05/22 JR/SR JETS

WON/LOST

STRIKE SQUAD 32 8

6PINS APART 27 13

MOUNTAIN DEWDES 26 14

LANE VIOLATERS 26 14

BOWLING STONES 25 15

GI GI JOHNSON 23 17

BOTTOM OF THE BARREL 21 19

VIKINGS 19 21

SPARE ME ONCE 19 21

SPARE ME TWICE 18 22

DA DAWGS 17 ½ 22 ½

ANNER B 10 30

GUTTER CLEANERS 7 ½ 32 ½

HDCP GAME 880-SPARE ME TWICE 872-STRIKE SQUAD 838-GI GI JOHNSON

HDCP SER. 2534-STRIKE SQUAD 2485-SPARE ME TWICE 2459-GI GI JOHNSON

BOYS

GAME 257-BYRON CHRISTIANSON 257-TATE RICHART 223-JAKOB BECKER

SER. 680-TATE RICHART 632-BYRON CHRISTIANSON 590-JAKOB BECKER

GIRLS

GAME 199-TORI RICHART 195-JEANA WHITE 189-SAMMIE LUNDVALL

SER. 526-TORI RICHART 524-KYLEE KIRCHNER 503-JEANA WHITE

11/07/22 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES

WON/LOST

ROOSTER AUTO 25 11

MR HANDYMAN 21 15

BERRYS LANES INC 21 15

PATTEE RACING 21 15

POUR DECISIONS 14 22

HDCP GAME 952-ROOSTER AUTO 933-PATTEE RACING 931-POUR DECISIONS

HDCP SER. 2752-ROOSTER AUTO 2690-POUR DECISIONS 2656-PATTEE RACING

MEN

GAME 236-CYRUS ELWICK 233-KORD SELLERS 224-DARRAN SELLERS

SER. 657-CYRUS ELWICK 634-DAKODA SELLERS 590-KORD SELLERS

WOMEN

GAME 216-TAYLOR BERRY 212-AMBER PATTEE 152-KRISTI ELWICK

SER. 579-TAYLOR BERRY 549-AMBER PATTEE 411-KRISTI ELWICK

11/08/22 CEDAR MIXERS

WON/LOST

BERRY’S LANES 183 ½ 92½

GUTTER GANG 170 ½ 105 ½

ELWICK ELECTRIC 151½ 124 ½

BIOPOLAR ROLLERS 138½ 137 ½

BETTY’S FRESH PRODUCE 120½ 155 ½

HERE FOR THE BEER 120½ 155 ½

PIN POUNDERS 101½ 174 ½

KARR SUPER CONCRETE 93½ 182 ½

HDCP GAME 1140-ELWICK ELECTRIC 1060-GUTTER GANG 1025-BERRY’S LANES

HDCP SER. 3119-ELWICK ELECTRIC 3041-BERRY’S LANES 2990-GUTTER GANG

MEN

GAME 257-JACOB GOSSE 246-TAYLOR PFLUGHAUPT 244-ANDREW ELWICK

SER. 645-ANDREW ELWICK 644-JORDAN SCHOETTMER 623-JACOB GOSSE

WOMEN

GAME 196-LINDSAY SHAVER 191-LAURI WILTON 179-LAURIE WERNING

SER. 525-LAURIE WERNING 490-JEAN ZOOK 478-LINDSAY SHAVER

11/09/22 WEDNESDAY JETS

WON/LOST

D AND M LIMITED 34 14

JUNK YARD BAR 32 16

ULTRA LOUNGE 28 20

THARP DESIGN 26 22

HAEFNERS CONSTRUCTION 24 24

C R C 22 26

VINTON CLINIC 22 26

FAREWAY 19 29

SPECIALIZED CONCRETE 17 31

TERRY’S GUTTER SERVICE 16 32

HDCP GAME 1107-D AND M LIMITED 1102-JUNK YARD BAR 1094-VINTON CLINIC

HDCP SER. 3127-D AND M UNLIMITED 3126-VINTON CINICS 3125-THARP DESIGN

GAME 259-JACOB GOSSE 258-KEEGAN MCKIBBEN 248-TAYLOR PFLUGHAUPT

SER. 699-JACOB GOSSE 670-KEEGAN MCKIBBEN 663-MARTY ROBERTSON

11/10/22 HI WAY LASSIES

WON/LOST

C V TIMES 33 19

FARMASI 31 21

THREE RIVERS INSURANCE 31 21

ULTRA LOUNGE 30 22

WILSON HITE ULT WINE 23 29

HDCP GAME 910-FARMASI 880-CV TIMES 869-ULTRA LOUNGE

HDCP SER. 2640-FARMASI 2586-ULTRA LOUNGE 2583-CV TIMES

GAME 201-JUDY SAUTER 193-DIANA ROBERTSON 187-WENDY HILL

SER. 565-JUDY SAUTER 516-DIANA ROBERTSON 504-WENDY HILL

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