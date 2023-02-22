2/11/23 ZIPPY MIDGETS

WON/LOST

SKELETONS 42 ½ 11 ½

BOWLING QUEENS 40 ½ 13 ½

MINI MIDGETS 29 25

LIGHTENING BLASTER 27 ½ 26 ½

BOWLING BUCKINEERS 22 23

3 BOWLERS 24 30

THE BOWLING MEOWS 16 38

CHICKENS 13 ½ 40 ½

HDCP GAME 644-SKELETONS 615-BOWLING QUEENS 606-CHICKENS

HDCP SER. 1203-BOWLING QUEENS 1194-CHICKENS 1191-3 BOWLERS

BOYS

GAME 134-CABLE ELWICK 124-KEELER J PETTYJOHN 113-LUCUS RAWLINS

SER. 235-CABLE ELWICK 207-LUCAS RAWLINS 198-KEELER J PETTYJOHN

GIRLS

GAME 123-PIPER CONDRY 109-BRIANNA EDLER 108-IZZY SWEET

SER. 202-PIPER CONDRY 178-BRIANNA EDLER 165-IZZY SWEET

2/11/23 JR/SR JETS

WON/LOST

GI GI JOHNSON 27 5

6 PINS APART 24 8

MOUNTAIN DEWDES 20 1 2

SPARE ME ONCE 19 13

SPARE ME TWICE 18 14

BOWLING STONES 17 15

LANE VIOLATERS 15 17

VIKINGS 15 17

BOTTOM OF THE BARREL 15 17

DA DAWGS 12 ½ 19 ½

GUTTER CLEANERS 12 ½ 19 ½

STRIKE SQUAD 9 23

ANNER B 4 28

HDCP GAME 876-STRIKE SQUAD 867-LANE VIOLATERS 850-GI GI JOHNSON

HDCP SER. 2469-LANE VIOLATERS 2423-BOWLING STONES 2400-GI GI JOHNSON

BOYS

GAME 251-VANN LESSIG 221-JACK GEIGER 220-DYLAN WERNING

SER. 586-VANN LESSIG 586-JAKOB BECKER 561-BYRON CHRISTIANSON

GIRLS

GAME 211-KYLEE KIRCHNER 188-JEANA WHITE 183-SAMMIE LUNDVALL

SER. KYLEE KIRCHNER 503-KADEE KIRCHNER 501-SAMMIE LUNDVALL

2/12/23 SUNDAY FAMILY FUN

WON/LOST

SELLERS 17 7

KIRCHNER 15 9

STEIN 15 9

GAINEY 14 10

STURTZ 14 10

RICHART ONE 14 10

RICHART TWO 14 10

PETTYJOHN 13 11

BERVID 13 11

SHIPLEY 13 11

BOOKMEIER 10 14

SWEET 6 18

BALDRIDGE 2 22

HDCP GAME 684-SELLERS 668-RICHART ONE 653-KIRCHNER

HDCP SER. 1858-SELLERS 1820-BERVID 1819-PETTYJOHN

MEN

GAME 256-KORD SELLERS 240-TONY RICHART 221-CHAD PETTYJOHN

SER. 594-KORD SELLERS 586-CHAD PETTYJOHN 572-DARRAN SELLERS

WOMEN

GAME 205-HEIDI KIRCHNER 192-ROSALEE STURTZ 166-REBECCAH RICHART

SER. 565-HEIDI KIRCHNER 481-ROSALEE STURTZ 429-REBECCAH RICHART

BOYS

GAME 205-MATT BOOKMEIER 192-RILEY RICHART 182-TATE RICHART

SER. 556-RILEY RICHART 522-MATT BOOKMEIER 505-TATE RICHART

GIRLS

GAME 179-TORI RICHART 179-KADEE KIRCHNER 160-KELLY SHIPLEY

SER. 438-TORI RICHART 438-KADEE KIRCHNER 360-KELLY SHIPLEY

2/13/23 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES

WON/LOST

MR HANDYMAN 22 ½ 5 ½

POUR DECISIONS 18 10

ROOSTER AUTO 15 ½ 12 ½

BERRY’S LANES INC 14 1 4

PATTEE RACING 14 14

HDCP GAME 952-ROOSTER AUTO 912-MR HANDYMAN 904-POUR DECISIONS

HDCP SER. 2704-ROOSTER AUTO 2669-MR HANDYMAN 2537-POUR DECISIONS

MEN

GAME 256-KORD SELLERS 245-KOLTON SELLERS 238-DARRAN SELLERS

SER. 664-KORD SELLERS 654-DARRAN SELLERS 564-DAKODA SELLERS

WOMEN

GAME 182-RACHELLE BERRY 150-TAYLOR BERRY 137-TERI SELLERS

SER. 453-RACHELLE BERRY 398-TERI SELLERS 394-TAYLOR BERRY

2/14/23 CEDAR MIXERS

WON/LOST

ELWICK ELCTRIC 125 ½ 81 ½

BERRY’S LANES 115 92

GUTTER GANG 114 93

PIN POUNDERS 111 ½ 95 ½

KARR SUPER CONCRETE 106 ½ 100 ½

BETTY’S FRESH PRODUCE 104 ½ 102 ½

BIPOLAR ROLLERS 78 ½ 128 ½

HERE FOR THE BEER 72 ½ 134 ½

HDCP GAME 1148-BERRY’S LANES 1118-GUTTER GANG 1085-PIN POUNDERS

HDCP SER. 3130-BERRY’S LANES 3115-GUJTTER GANG 3103-9HERE FOR THE BEER

MEN

GAME 268-JACOB GOSSE 245-STEVE SLAGER 244-JORDAN SCHOETTMER

SER. 736-JACOB GOSSE 605-NICK FARRELL 594-STEVE BROWN

WOMEN

GAME 211-ERIN STUECK 205-ROBIN EGGINK 200-LAURIE WERNING

SER. 563-ROBIN EGGINK 556-LAURIE WERNING 491-JEAN ZOOK

2/15/23 WEDNESDAY JETS

WON/LOST

D AND M LIMITED 23 13

THARP DESIGN 22 14

JUNK YARD BAR 22 14

SPECIALIZED CONCRETE 19 17

C R C 17 19

ULTRA LOUNGE 16 ½ 19 ½

FAREWAY 16 20

HAEFNERS CONSTRUCTION 15 21

TERRY’S GUTTER SERVICE 14 ½ 21 ½

VINTON CLINIC 14 22

HDCP GAME 1169-C R C 1155-D AND M LIMITED 1155-THARP DESIGN

HDCP SER. 3244-D AND M LIMITED 3195-C R C 3158-THARP DESIGN

GAME 300-GARRETT SMITH 290-BILL MCKENNA 289-EARNEST CUBBAGE

SER. 752-EARNEST CUBBAGE 728-JACOB GOSSE 715-MARTY ROBERTSON

2/16/23 HI WAY LASSIES

WON/LOST

FARMASI 29 7

C V TIMES 22 14

ULTRA LOUNGE 22 14

WILSON HITE ULT WINE 18 18

THREE RIVERS INSURANCE 15 21

HDCP GAME 954-ULTRA LOUNGE 845-THREE RIVERS INSURANCE 844-WILSON HITE ULT WINE

HDCP SER. 2628-ULTRA LOUNGE 2468-C V TIMES 2452-THREE RIVERS INSURANCE

GAME 192-DIANA ROBERTSON 183-ASHLYN CHRISTIANSON 182-KIM HAINES

SER. 516-DIANA ROBERTSON 481-JENNIFER WHITE 478-KIM HAINES