2/11/23 ZIPPY MIDGETS
WON/LOST
SKELETONS 42 ½ 11 ½
BOWLING QUEENS 40 ½ 13 ½
MINI MIDGETS 29 25
LIGHTENING BLASTER 27 ½ 26 ½
BOWLING BUCKINEERS 22 23
3 BOWLERS 24 30
THE BOWLING MEOWS 16 38
CHICKENS 13 ½ 40 ½
HDCP GAME 644-SKELETONS 615-BOWLING QUEENS 606-CHICKENS
HDCP SER. 1203-BOWLING QUEENS 1194-CHICKENS 1191-3 BOWLERS
BOYS
GAME 134-CABLE ELWICK 124-KEELER J PETTYJOHN 113-LUCUS RAWLINS
SER. 235-CABLE ELWICK 207-LUCAS RAWLINS 198-KEELER J PETTYJOHN
GIRLS
GAME 123-PIPER CONDRY 109-BRIANNA EDLER 108-IZZY SWEET
SER. 202-PIPER CONDRY 178-BRIANNA EDLER 165-IZZY SWEET
2/11/23 JR/SR JETS
WON/LOST
GI GI JOHNSON 27 5
6 PINS APART 24 8
MOUNTAIN DEWDES 20 1 2
SPARE ME ONCE 19 13
SPARE ME TWICE 18 14
BOWLING STONES 17 15
LANE VIOLATERS 15 17
VIKINGS 15 17
BOTTOM OF THE BARREL 15 17
DA DAWGS 12 ½ 19 ½
GUTTER CLEANERS 12 ½ 19 ½
STRIKE SQUAD 9 23
ANNER B 4 28
HDCP GAME 876-STRIKE SQUAD 867-LANE VIOLATERS 850-GI GI JOHNSON
HDCP SER. 2469-LANE VIOLATERS 2423-BOWLING STONES 2400-GI GI JOHNSON
BOYS
GAME 251-VANN LESSIG 221-JACK GEIGER 220-DYLAN WERNING
SER. 586-VANN LESSIG 586-JAKOB BECKER 561-BYRON CHRISTIANSON
GIRLS
GAME 211-KYLEE KIRCHNER 188-JEANA WHITE 183-SAMMIE LUNDVALL
SER. KYLEE KIRCHNER 503-KADEE KIRCHNER 501-SAMMIE LUNDVALL
2/12/23 SUNDAY FAMILY FUN
WON/LOST
SELLERS 17 7
KIRCHNER 15 9
STEIN 15 9
GAINEY 14 10
STURTZ 14 10
RICHART ONE 14 10
RICHART TWO 14 10
PETTYJOHN 13 11
BERVID 13 11
SHIPLEY 13 11
BOOKMEIER 10 14
SWEET 6 18
BALDRIDGE 2 22
HDCP GAME 684-SELLERS 668-RICHART ONE 653-KIRCHNER
HDCP SER. 1858-SELLERS 1820-BERVID 1819-PETTYJOHN
MEN
GAME 256-KORD SELLERS 240-TONY RICHART 221-CHAD PETTYJOHN
SER. 594-KORD SELLERS 586-CHAD PETTYJOHN 572-DARRAN SELLERS
WOMEN
GAME 205-HEIDI KIRCHNER 192-ROSALEE STURTZ 166-REBECCAH RICHART
SER. 565-HEIDI KIRCHNER 481-ROSALEE STURTZ 429-REBECCAH RICHART
BOYS
GAME 205-MATT BOOKMEIER 192-RILEY RICHART 182-TATE RICHART
SER. 556-RILEY RICHART 522-MATT BOOKMEIER 505-TATE RICHART
GIRLS
GAME 179-TORI RICHART 179-KADEE KIRCHNER 160-KELLY SHIPLEY
SER. 438-TORI RICHART 438-KADEE KIRCHNER 360-KELLY SHIPLEY
2/13/23 MONDAY NITERS MIXED DOUBLES
WON/LOST
MR HANDYMAN 22 ½ 5 ½
POUR DECISIONS 18 10
ROOSTER AUTO 15 ½ 12 ½
BERRY’S LANES INC 14 1 4
PATTEE RACING 14 14
HDCP GAME 952-ROOSTER AUTO 912-MR HANDYMAN 904-POUR DECISIONS
HDCP SER. 2704-ROOSTER AUTO 2669-MR HANDYMAN 2537-POUR DECISIONS
MEN
GAME 256-KORD SELLERS 245-KOLTON SELLERS 238-DARRAN SELLERS
SER. 664-KORD SELLERS 654-DARRAN SELLERS 564-DAKODA SELLERS
WOMEN
GAME 182-RACHELLE BERRY 150-TAYLOR BERRY 137-TERI SELLERS
SER. 453-RACHELLE BERRY 398-TERI SELLERS 394-TAYLOR BERRY
2/14/23 CEDAR MIXERS
WON/LOST
ELWICK ELCTRIC 125 ½ 81 ½
BERRY’S LANES 115 92
GUTTER GANG 114 93
PIN POUNDERS 111 ½ 95 ½
KARR SUPER CONCRETE 106 ½ 100 ½
BETTY’S FRESH PRODUCE 104 ½ 102 ½
BIPOLAR ROLLERS 78 ½ 128 ½
HERE FOR THE BEER 72 ½ 134 ½
HDCP GAME 1148-BERRY’S LANES 1118-GUTTER GANG 1085-PIN POUNDERS
HDCP SER. 3130-BERRY’S LANES 3115-GUJTTER GANG 3103-9HERE FOR THE BEER
MEN
GAME 268-JACOB GOSSE 245-STEVE SLAGER 244-JORDAN SCHOETTMER
SER. 736-JACOB GOSSE 605-NICK FARRELL 594-STEVE BROWN
WOMEN
GAME 211-ERIN STUECK 205-ROBIN EGGINK 200-LAURIE WERNING
SER. 563-ROBIN EGGINK 556-LAURIE WERNING 491-JEAN ZOOK
2/15/23 WEDNESDAY JETS
WON/LOST
D AND M LIMITED 23 13
THARP DESIGN 22 14
JUNK YARD BAR 22 14
SPECIALIZED CONCRETE 19 17
C R C 17 19
ULTRA LOUNGE 16 ½ 19 ½
FAREWAY 16 20
HAEFNERS CONSTRUCTION 15 21
TERRY’S GUTTER SERVICE 14 ½ 21 ½
VINTON CLINIC 14 22
HDCP GAME 1169-C R C 1155-D AND M LIMITED 1155-THARP DESIGN
HDCP SER. 3244-D AND M LIMITED 3195-C R C 3158-THARP DESIGN
GAME 300-GARRETT SMITH 290-BILL MCKENNA 289-EARNEST CUBBAGE
SER. 752-EARNEST CUBBAGE 728-JACOB GOSSE 715-MARTY ROBERTSON
2/16/23 HI WAY LASSIES
WON/LOST
FARMASI 29 7
C V TIMES 22 14
ULTRA LOUNGE 22 14
WILSON HITE ULT WINE 18 18
THREE RIVERS INSURANCE 15 21
HDCP GAME 954-ULTRA LOUNGE 845-THREE RIVERS INSURANCE 844-WILSON HITE ULT WINE
HDCP SER. 2628-ULTRA LOUNGE 2468-C V TIMES 2452-THREE RIVERS INSURANCE
GAME 192-DIANA ROBERTSON 183-ASHLYN CHRISTIANSON 182-KIM HAINES
SER. 516-DIANA ROBERTSON 481-JENNIFER WHITE 478-KIM HAINES