THURSDAY, JANUARY 20, 2022
@ INDEPENDENCE
INDEPENDENCE MUSTANGS 65, SOLON SPARTANS 12
INDEPENDENCE MUSTANGS 75, CLEAR CREEK-AMANA CLIPPERS 3
@ LISBON
EAST BUCHANAN BUCCANEERS 18, (#3) LISBON LIONS 57
EAST BUCHANAN BUCCANEERS 45, MAQUOKETA VALLEY WILDCATS 21
@ APLINGTON-PARKERSBURG
JESUP J-HAWKS 34, APLINGTON-PARKERSBURG FALCONS 43
JESUP J-HAWKS 30, DIKE-NEW HARTFORD WOLVERINES 51
SCHEDULE FOR SATURDAY:
INDEPENDENCE @ ANKENY
EAST BUCHANAN HOME STENKAMP DUALS
JESUP @ STEINKAMP DUALS (WINTHROP)
RANKED AREA WRESTLERS:
113-Kaden Kremer (8) IND
120-Dawson Schmitt (5) WV
120-Kale Wieland (7) IND
138-Carter Straw (10) IND
145-Isaiah Weber (4) IND
160-Bowen Munger (7) STAR
170-Mitch Johnson (9) IND
220-Louis Hamlett (7) STAR
285-Cody Fox (2) EBW