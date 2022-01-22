Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

THURSDAY, JANUARY 20, 2022

@ INDEPENDENCE

INDEPENDENCE MUSTANGS 65, SOLON SPARTANS 12

INDEPENDENCE MUSTANGS 75, CLEAR CREEK-AMANA CLIPPERS 3

@ LISBON

EAST BUCHANAN BUCCANEERS 18, (#3) LISBON LIONS 57

EAST BUCHANAN BUCCANEERS 45, MAQUOKETA VALLEY WILDCATS 21

@ APLINGTON-PARKERSBURG

JESUP J-HAWKS 34, APLINGTON-PARKERSBURG FALCONS 43

JESUP J-HAWKS 30, DIKE-NEW HARTFORD WOLVERINES 51

SCHEDULE FOR SATURDAY:

INDEPENDENCE @ ANKENY

EAST BUCHANAN HOME STENKAMP DUALS

JESUP @ STEINKAMP DUALS (WINTHROP)

RANKED AREA WRESTLERS:

113-Kaden Kremer (8) IND

120-Dawson Schmitt (5) WV

120-Kale Wieland (7) IND

138-Carter Straw (10) IND

145-Isaiah Weber (4) IND

160-Bowen Munger (7) STAR

170-Mitch Johnson (9) IND

220-Louis Hamlett (7) STAR

285-Cody Fox (2) EBW

Tags

Trending Food Videos