INDEPENDENCE – Saturday, November 19, 2022: The Independence Mustangs girls wrestling team started the season with a great showing at their home tournament here in Independence on Saturday. 348 girls participated.
The Mustangs had 16 wrestlers and five of those girls finished the day undefeated.
Undefeated on the day for the Mustangs include 2021 State Champion and Nationally Ranked Rachel Eddy (194.8), Claire Carey (121.9), Izzy Strickert (170.3), Alina Ajruloski (121.4), Dakota Whitman (132).
Kennedy Bevans and Havana Griffith were 2nd-place finishers.
Results for Independence:
Khali Hanna 121.9 — 4th
• Emma Daggett (Ankeny) won by fall over Khali Hanna (Fall 0:55)
• Natalie Hedlund (Marion) won by fall over Khali Hanna (Fall 0:22)
• Avery Grim (Ankeny) won by fall over Khali Hanna (Fall 1:30)
Kennedy Bevans 122.1 — 2nd
• Kennedy Bevans by decision over Aspen McStochard (AGWSR) (Dec 16-12)
• Emma Daggett (Ankeny) by fall over Kennedy Bevans (Fall 1:49)
• Kennedy Bevans by fall over Ella Martin (Denver) (Fall 0:52)
Rachel Eddy 194.8 — 1st
• Rachel Eddy by fall over Amerie Alvarado (West Liberty) (Fall 1:44)
• Rachel Eddy by fall over Ella Brown (CR Kennedy) (Fall 4:23)
• Rachel Eddy by fall over Aliya Phillips (Prairie, Cedar Rapids) (Fall 1:53)
Claire Carey 121.9 — 1st
• Claire Carey by fall over Eryca Martin (Vinton-Shellsburg) (Fall 0:39)
• Claire Carey by fall over Nevada Buchheit (AGWSR) (Fall 1:07)
• Claire Carey by fall over Bella Griffin (CR Kennedy) (Fall 0:56)
Izzy Strickert 170.3 — 1st
• Izzy Strickert by fall over Harper Griffin (Marion) (Fall 1:49)
• Izzy Strickert by fall over Khloe Schmidt (Western Dubuque) (Fall 2:51)
• Izzy Strickert by fall over Savannah Baldus (Charles City) (Fall 1:50)
Morgan Krall 113.3 — 3rd
• Marlie McBride (CC-A) by decision over Morgan Krall (Dec 6-4)
• Morgan Krall by fall over Kate Kotta (Mason City) (Fall 1:18)
• Madison Kirby (Williamsburg) by decision over Morgan Krall (Dec 10-4)
Laura Trevino 143.6 — 5th
• Kyleigh James (Mason City) by fall over Laura Trevino (Fall 0:39)
• Ava Birchmier (Ankeny) by fall over Laura Trevino (Fall 0:48)
• Makayla Tharp (Union, LaPorte City) by fall over Laura Trevino (Fall 1:52)
• Sadie Burke (Vinton-Shellsburg) by fall over Laura Trevino (Fall 1:31)
Ella Kennett 109.3 — 4th
• Jillian Worthen (Union) by fall over Ella Kennett (Fall 2:20)
• Ava Lawler (Cascade) by fall over Ella Kennett (Fall 3:38)
• Elizabeth Renshaw (CR Kennedy) by decision over Ella Kennett (Dec 9-5)
Abby Barnes 151.7 — 4th
• Abby Barnes by fall over Lily Jeynes (CR Washington) (Fall 1:29)
• Morgan Maloy (Charles City) by fall over Abby Barnes (Fall 0:41)
• Kiya Steger (Epworth, Western Dubuque) by fall over Abby Barnes (Fall 0:13)
• Kaylee Johnson (NH/TV) by fall over Abby Barnes (Fall 0:26)
Sarah Greiner 109.4 — 3rd
• Ryley Hartman (Oelwein) by fall over Sarah Greiner (Independence) (Fall 0:13)
• Jillian Worthen (Union, LaPorte City) by fall over Sarah Greiner (Independence) (Fall 0:44)
• Sarah Greiner (Independence) by fall over Alix Zahn (Prairie, Cedar Rapids) (Fall 1:46)
Havana Griffith 144.5 — 2nd
• Havana Griffith by fall over Christy Kula (CR Kennedy) (Fall 5:03)
• Meredith Kaump (CR Kennedy) by decision over Havana Griffith (Dec 4-3)
• Havana Griffith by fall over Shelby Ross (North Scott) (Fall 0:51)
Alina Ajruloski 121.4 — 1st
• Alina Ajruloski by fall over Addesyn Welcher (West Delaware) (Fall 2:30)
• Alina Ajruloski by fall over Anna O‘Rear (West Delaware) (Fall 3:58)
• Alina Ajruloski by fall over Eryca Martin (Vinton-Shellsburg) (Fall 0:41)
Dakota Whitman 132 — 1st
• Dakota Whitman by fall over Ella Pitz (Sumner-Fred) (Fall 0:51)
• Dakota Whitman by fall over Destiny Krum (East Buchanan) (Fall 2:39)
• Dakota Whitman by fall over Shannon Dolan (CR Kennedy) (Fall 1:10)
Kenleigh Trumblee 137.8 — 5th
• Lizzy Wolf (Benton) by fall over Kenleigh Trumblee (Fall 1:05)
• Evie Wagner (Waverly-Shell Rock) by fall over Kenleigh Trumblee (Fall 1:16)
• Halle Bormann (CC-A) by fall over Kenleigh Trumblee (Fall 0:49)
• Lydia Merchan (CR Prairie) by fall over Kenleigh Trumblee (Fall 3:51)
Jordin Derr 121.9 — 3rd
• Natalie Hedlund (Marion) by fall over Jordin Derr (Fall 1:33)
• Jordin Derr by fall over Aspen McStochard (AGWSR) (Fall 0:31)
• Evelyn McDowell (CR Kennedy) by fall over Jordin Derr (Fall 0:52)
Riley Rouse 122.5 — 3rd
• Riley Rouse by fall over Katherine Barten (West Liberty) (Fall 2:40)
• Ally Jelinek (Linn-Mar) by fall over Riley Rouse (Fall 1:23)
• Heise (Waverly-Shell Rock) by fall over Riley Rouse (Fall 1:02)