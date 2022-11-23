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INDEPENDENCE – Saturday, November 19, 2022: The Independence Mustangs girls wrestling team started the season with a great showing at their home tournament here in Independence on Saturday. 348 girls participated.

The Mustangs had 16 wrestlers and five of those girls finished the day undefeated.

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