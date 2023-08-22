Summer 2023 graduates from Northeast Iowa Community College in the area include:
Laine Weston, of Arlington; Kirstyn Payne, of Colesburg; Katelyn Randall, of Elgin; Jeffrey Gladwin, of Guttenberg; Dana Leitzman, of Hawkeye;
Allison Walch, of Monona; Clare Bacon, of Monona; Eden Heying, of Monona; Koal Klenk, of Monona; Lauren Gillitzer, of Monona; Anna Langreck, of Ossian;
Nicole Farmer, of Strawberry Point; Madalyn Menuey, of Sumner; Madalyn Menuey, of Sumner; Simon Schmitt, of Waucoma;
Sharai Gonzalez, of West Union; Tessa Reynolds, of West Union; and Dylan Conner, of Westgate.