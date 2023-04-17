Area sports schedule for Waverly-Shell Rock, Denver, Janesville, Wapsie Valley, Clarksville and Tripoli.
Tuesday, April 18
Waverly-Shell Rock
W-SR girls golf at Waterloo West 3:30 p.m.
W-SR boys tennis vs Aplington-Parkersburg 4 p.m.
W-SR girls tennis at Aplington-Parkersburg 4:15 p.m.
W-SR girls soccer at Center Point-Urbana
Denver
Denver boys track and field at Dike-New Hartford 4:45 p.m.
Denver girls track and field at Iowa City High 3:30 p.m.
Janesville
Janesville boys track and field at Dike-New Hartford 4:45 p.m.
Wapsie Valley
Wapsie Valley girls golf triangular at Maple Hills Country Club 4 p.m.
Wapsie Valley boys golf triangular at Maple Hills Country Club 4 p.m.
Wapsie Valley boys track and field at Dike-New Hartford 4:445 p.m.
Clarksville
Clarksville girls golf vs Riceville 4:15 p.m.
Clarksville boys golf vs Riceville 4:15 p.m.
Clarksville boys track and field at Dike-New Hartford 4:45 p.m.
Tripoli
Tripoli girls golf triangular at Maple Hills Country Club 4 p.m.
Tripoli boys golf triangular at Maple Hills Country Club 4 p.m.
Tripoli boys track and field at Oelwein 4:30 p.m.
Tripoli girls track and field at Oelwein 4:30 p.m.
Wednesday, April 19
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