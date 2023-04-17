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Area sports schedule for Waverly-Shell Rock, Denver, Janesville, Wapsie Valley, Clarksville and Tripoli.

Tuesday, April 18

Waverly-Shell Rock

W-SR girls golf at Waterloo West 3:30 p.m.

W-SR boys tennis vs Aplington-Parkersburg 4 p.m.

W-SR girls tennis at Aplington-Parkersburg 4:15 p.m.

W-SR girls soccer at Center Point-Urbana

Denver

Denver boys track and field at Dike-New Hartford 4:45 p.m.

Denver girls track and field at Iowa City High 3:30 p.m.

Janesville

Janesville boys track and field at Dike-New Hartford 4:45 p.m.

Wapsie Valley

Wapsie Valley girls golf triangular at Maple Hills Country Club 4 p.m.

Wapsie Valley boys golf triangular at Maple Hills Country Club 4 p.m.

Wapsie Valley boys track and field at Dike-New Hartford 4:445 p.m.

Clarksville

Clarksville girls golf vs Riceville 4:15 p.m.

Clarksville boys golf vs Riceville 4:15 p.m.

Clarksville boys track and field at Dike-New Hartford 4:45 p.m.

Tripoli

Tripoli girls golf triangular at Maple Hills Country Club 4 p.m.

Tripoli boys golf triangular at Maple Hills Country Club 4 p.m.

Tripoli boys track and field at Oelwein 4:30 p.m.

Tripoli girls track and field at Oelwein 4:30 p.m.

Wednesday, April 19

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