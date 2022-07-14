****PRESS RELEASE****
**Note: These are incidents and arrests from the Bremer County Sheriff's Office. These do not include incidents or arrest from any other agency in Bremer County**
ON 06/27/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE RESPONDED TO A CALL FOR SERVICE OF A REPORTED WRONG WAY DRIVER ON U.S. HIGHWAY 63. A VEHICLE WAS LOCATED TRAVELING NORTHBOUND IN THE SOUTHBOUND LANES OF HIGHWAY 63. THE DRIVER, A DRAKE THRAN, 21, OF ELDORA, WAS SUBSEQUENTLY ARRESTED FOR OPERATING WHILE INTOXICATED FIRST OFFENSE.
ON 06/25/22, THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE WAS NOTIFIED THAT OELWEIN PD HAD JOSHUA SMITH IN THEIR CUSTODY FOR A BREMER COUNTY WARRANT. A BREMER COUNTY DEPUTY MET OLEWEIN PD AT THE COUNTY LINE AND TOOK SMITH INTO CUSTODY.
ON 06/23/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE CONDUCTED A TRAFFIC STOP ON A VEHICLE TRAVELING AT A HIGH RATE OF SPEED. AFTER FURTHER INVESTIGATION, THE DRIVER, ALBERT WHITE II, 26, OF MASON CITY, WAS ARRESTED FOR OPERATING WHILE INTOXICATED THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE AND RECKLESS DRIVING.
ON 06/22/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED MELISSA JEAN GARBES, 42, OF TRIPOLI ON AN ACTIVE BREMER COUNTY WARRANT FOR PROBATION VIOLATION ON THE ORIGINAL CHARGE OF METHAMPHETAMINE POSSESSION. GARBES WAS PICKED UP BY THE BLACK HAWK COUNTY SHERIFF'S OFFICE AND TRANSPORTED TO THE BREMER COUNTY JAIL, WHERE SHE WAS HELD ON A $2,000 CASH BOND.
ON 06/22/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED BRIAN GERALD PETERS, 42, OF FREDERIKA FOR OPERATING WHILLE INTOXICATED 3RD OFFENSE AND DRIVING WHILE REVOKED.
ON 06/20/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ASSISTED DHS AT THE RESIDENCE OF 2744 NAVAHOE AVE.
ON 06/19/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE TOOK A REPORT OF A SEXUAL ASSAULT. THIS INCIDENT IS CURRENTLY BEING INVESTIGATED.
ON 06/18/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED JERRY HOGE, 43, OF WAVERLY FOR OPERATING WHILE INTOXICATED 1ST OFFENSE.
ON 06/18/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED JACOB HARTWELL, 37, OF READLYN FOR DRIVING WHILE LICENSE BARRED
ON 06/17/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE STOPPED A VEHICLE FOR SPEEDING ON HIGHWAY 218. DURING THE INVESTIGATION THE DEPUTY LOCATED A CONTROLLED SUBSTANCE. THE DRIVER OF THE VEHICLE CAEL NICOLAUS WAS ARRESTED AND CHARGED WITH POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE.
ON 06/16/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED NATHAN REDMAN AGE 33 OF PARKERSBURG FOR VIOLATION OF A NO CONTACT ORDER. DURING THE DEPUTIES INVESTIGATION KAYLA MARTIN AGE 32 OF WAVERLY WAS ALSO ARRESTED FOR AIDING AN ABETTING THE VIOLATION OF A NO CONTACT ORDER. BOTH REDMAN AND MARTIN WERE TAKEN TO THE BREMER COUNTY JAIL WHERE THEY WERE HELD TO APPEAR BEFORE A MAGISTRATE.
ON 06/13/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED PAUL MICHAEL WEILDER, 20, OF MARSHALLTOWN, IOWA ON A WARRANT FOR VIOLATION OF PROBATION
ON 06/12/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED BEMJAMIN THOMAS HODGES, 38, OF TRIPOLI, IOWA FOR OPERATING WHILE INTOXICATED 1ST OFFENSE.
ON 06/11/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED JOHN THOMAS GROBER, 58, OF TUCSON, ARIZONA FOR OPERATING WHILE INTOXICATED 1ST OFFENSE.
ON 06/09/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED MARLIE KLINGER OF WAVERLY ON A FAILURE TO APPEAR ARREST WARRANT.
ON 06/08/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED RUSTY ALAN SUROVIK, 40, OF SUMNER, ON AN ACTIVE BREMER COUNTY WARRANT FOR THEFT 4TH. SUROVIK WAS PICKED UP AT THE BUCHANAN COUNTY SHERIFF'S OFFICE AND TRANSPORTED TO THE BREMER COUNTY JAIL, WHERE HE WAS HELD ON A $1,000 BOND.
ON 06/08/22 THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED ANGELINA MARIE MARTINEZ, 33, OF SUMNER, ON AN ACTIVE BREMER COUNTY WARRANT FOR THEFT 4TH. MARTINEZ WAS PICKED UP AT THE BUCHANAN COUNTY SHERIFF'S OFFICE AND TRANSPORTED TO THE BREMER COUNTY JAIL, WHERE SHE WAS HELD ON A $1,000 BOND.
ON 6/03/22, THE BREMER COUNTY SHERIFF'S OFFICE ARRESTED DANNY TERREL BOYD, 38, OF WATERLOO, IOWA FOR OPERATING WHILE INTOXICATED 1ST OFFENSE.
NOTICE: A criminal charge is merely an accusation and the defendant(s) is/are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.